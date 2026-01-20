Điểm đặc biệt giúp "sát thủ không chiến" của Nga lợi hại gấp 3 lần

UAV Geran-5 (Ảnh: Tình báo Ukraine).

Tình báo quân sự Ukraine đã công bố đặc tính của một UAV mới của Nga, UAV tấn công Geran-5, được trang bị động cơ phản lực và có thể đạt tốc độ lên tới 600km/h, theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR).

Đây là con số tăng mạnh so với phiên bản Geran-2 mà Nga sử dụng từ đầu cuộc chiến, vốn chỉ có vận tốc khoảng 200km/h và dễ bị bắn hạ. Tốc độ tăng gấp 3 lần khiến Geran trở nên đặc biệt nguy hiểm, rất khó để đánh chặn một cách hiệu quả.

Theo dữ liệu tình báo, UAV này có phần lớn các mô-đun giống hệt những linh kiện được sử dụng trên các UAV Geran khác do nhà thầu Alabuga sản xuất.

Theo phía Ukraine, Nga thậm chí cũng được cho là đang cân nhắc phóng UAV này từ máy bay cường kích Su-25, biến phi cơ này thành "tàu sân bay trên không". Điều đó khiến Geran trở nên nguy hiểm hơn nữa khi Su-25 có thể đóng vai trò là bệ phóng trên không, mở rộng đáng kể tầm tập kích của UAV.

Ukraine cho biết, Geran-5 có khối lượng cất cánh toàn bộ là 850 kg, thời gian bay khoảng 2 giờ, tầm bay ước tính tới 950km, độ cao tối đa tới 6km. UAV sử dụng động cơ phản lực turbo với lực đẩy 1.960 newton.

UAV này sử dụng các linh kiện tương tự các mẫu Geran khác, bao gồm bộ điều khiển bay FCU, hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống dẫn đường vệ tinh với ăng-ten CRP 12 phần tử, hệ thống truyền dẫn đo đạc dựa trên máy tính vi mô và modem 3G/LTE…

Vỏ thân, cánh và cụm đuôi làm bằng sợi carbon, trong khi kết cấu chịu lực sử dụng thanh nhôm và thép.

Ngoài ra, Ukraine cho biết, Nga cũng có kế hoạch phóng UAV Geran-4, phiên bản tiền nhiệm của Geran-5, từ cường kích Su-25. Các chuyên gia quân sự Ukraine cảnh báo, điều này có thể khiến các vụ tấn công của Nga trở nên uy lực hơn. Nga có thể phóng thêm hàng chục UAV Geran trong một loạt tấn công, tạo hiệu ứng bầy đàn ồ ạt, gây áp lực lên hệ thống phòng không đang chịu áp lực cao của Ukraine.

Hơn nữa, khác với việc phóng từ mặt đất bị hạn chế bởi sự sẵn có của các bãi phóng đã chuẩn bị sẵn, UAV Nga phóng từ trên không không chịu các ràng buộc đó.

Phóng từ trên không cũng sẽ tăng tầm bay của UAV Geran ước tính khoảng 100km, đồng thời cải thiện tốc độ bay. Ngoài ra, còn có nhận định rằng việc sử dụng hệ thống Geran phóng từ trên không có thể rẻ hơn so với phóng từ mặt đất.

Mặt khác, Defense Express đưa tin rằng Geran-5 mới của Nga, thực chất là một tên lửa hành trình, có thể được điều chỉnh thành một nền tảng “kiểu tiêm kích” có khả năng phóng tên lửa không đối không R-73. Đây tiếp tục là một mối đe dọa khác khi Ukraine thường sử dụng tiêm kích và trực thăng để đánh chặn các đợt UAV ồ ạt của đối phương.

R-73 với khả năng tấn công trên không có thể gây đe dọa tới các tiêm kích đắt đỏ và rất khó để thay thế của Ukraine.