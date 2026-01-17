Venezuela lần đầu công bố số binh sĩ thiệt mạng trong vụ đột kích của Mỹ

Khói lửa bốc lên từ căn cứ quân sự ở ngoại ô Caracas hôm 3/1 sau cuộc tấn công của Mỹ (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết ngày 16/1, tổng cộng có 83 người đã thiệt mạng hồi đầu tháng này khi Mỹ đột kích thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1. Trong số này có 47 binh sĩ Venezuela (gồm 9 nữ quân nhân), 32 binh sĩ Cuba, trong đó một số được phân công vào đội vệ sĩ của Tổng thống Maduro.

Phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công, Bộ trưởng Lopez cũng cho hay sẽ xác định một địa điểm để xây dựng đài tưởng niệm những người đã ngã xuống.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã không kích vào Venezuela. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào một căn cứ quân sự kiên cố ở ngoại ô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro để đưa sang New York hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Ngoài khiến hàng chục người thiệt mạng, cuộc tấn công, đột kích của Mỹ cũng làm hơn 110 người bị thương.

Giới chức Venezuela vẫn chưa xác định mức độ thương vong dân sự đầy đủ từ cuộc đột kích của Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đầu tuần này cho biết các chuyên gia cần sử dụng xét nghiệm ADN để nhận dạng nạn nhân, do một số thi thể bị tàn phá nghiêm trọng trong cuộc tấn công của Mỹ.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez đã ban bố 7 ngày quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ. Chính quyền của bà cũng đang nỗ lực nhằm yêu cầu Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro. Hôm 15/1, bà đã gặp Giám đốc CIA John Ratcliffe tại Caracas. CIA được cho là đóng vai trò then chốt trong chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Theo một nguồn thạo tin, ông Ratcliffe đã thảo luận về khả năng hợp tác kinh tế giữa 2 nước và cảnh báo rằng Venezuela không bao giờ được cho phép sự hiện diện trở lại của các đối thủ của Mỹ, bao gồm cả những kẻ buôn ma túy, trên lãnh thổ của mình.

Tại Cuba, Hàng chục nghìn người Cuba tụ tập tại trụ sở Bộ Lực lượng Vũ trang ở thủ đô để bày tỏ sự tưởng niệm 32 sĩ quan thiệt mạng khi thi thể của họ được đưa về từ Venezuela.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã chỉ trích chiến dịch của Mỹ, đồng thời đề nghị Washington ngừng đưa ra những lời đe dọa.

Ông tuyên bố: “Cuba không phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị nào, và điều đó sẽ không bao giờ được đặt lên bàn đàm phán nhằm đạt được sự hiểu biết giữa Cuba và Mỹ. Điều quan trọng là họ phải hiểu điều này. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đối thoại và cải thiện quan hệ giữa 2 nước, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.