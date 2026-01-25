Chính trường Đức xôn xao vì 1.236 tấn vàng dự trữ đặt ở Mỹ

Đức đang gửi cả nghìn tấn vàng tại Mỹ (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Đức đang đối mặt với những lời kêu gọi rút số vàng trị giá hàng trăm tỷ euro khỏi các hầm lưu trữ tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có những thay đổi trong thời gian qua.

Đức hiện nắm giữ kho dự trữ vàng quốc gia lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, trong đó khoảng 164 tỷ euro (tương đương 1.236 tấn vàng) đang được lưu trữ tại New York.

Ông Emanuel Mönch, một nhà kinh tế hàng đầu và cựu giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Liên bang Đức (Bundesbank), đã kêu gọi đưa số vàng này về nước, cho rằng việc tiếp tục để vàng tại Mỹ có nguy cơ rủi ro.

“Trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, việc lưu trữ một lượng vàng lớn như vậy ở Mỹ dường như tiềm ẩn rủi ro. Vì lợi ích của việc tăng cường độc lập chiến lược, Bundesbank do đó nên cân nhắc hồi hương số vàng này", ông nói với nhật báo tài chính Handelsblatt.

Ông Stefan Kornelius, người phát ngôn của chính phủ liên minh do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu, gần đây cho biết việc rút kho dự trữ vàng hiện chưa được xem xét.

Tuy nhiên, ông Mönch không phải là chuyên gia duy nhất phát đi thông điệp kêu gọi này.

Ông Michael Jäger, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế châu Âu (TAE) đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Đức, cũng cho rằng Berlin nên hành động, lập luận rằng mong muốn công khai của Mỹ về việc kiểm soát Greenland cần khiến Đức phải suy nghĩ nghiêm túc.

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump là chính trị gia khó đoán và sẵn sàng hành động khi cần thiết, nên Đức cũng cần có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số vàng dự trữ.

Ông Jäger cho biết năm ngoái ông từng gửi thư cho Bundesbank và Bộ Tài chính, kêu gọi họ “đưa vàng của chúng ta về nước”.

Bà Katharina Beck, phát ngôn viên về tài chính của đảng Xanh đối lập, cũng lên tiếng ủng hộ việc hồi hương các thỏi vàng, gọi chúng là “mỏ neo quan trọng của sự ổn định và niềm tin".

Ngược lại, ông Clemens Fuest, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế (Ifo) và là một trong những nhà kinh tế nổi bật nhất của Đức, cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn tới những hệ quả ngoài ý muốn và sẽ có thể làm ảnh hưởng tới tình hình hiện nay.

Tổng giá trị dự trữ vàng của Đức vào khoảng 450 tỷ euro. Hơn một nửa số này được giữ tại Bundesbank ở Frankfurt am Main, 37% nằm trong các hầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York và 12% được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh ở London, trung tâm giao dịch vàng toàn cầu. Bundesbank cho biết họ thường xuyên tiến hành kiểm toán lượng vàng được lưu trữ.

Phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái tại các cuộc họp mùa thu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington DC, Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel khẳng định “không có lý do gì để lo ngại” về số vàng của Đức được giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Bà Frauke Heiligenstadt, người phát ngôn của nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội về chính sách tài chính, một đảng đối tác trong chính phủ, cho biết dù bà hiểu những lo ngại liên quan tới kho dự trữ vàng, nhưng kêu gọi công chúng không cần phải hoảng sợ.

“Dự trữ vàng của Đức được phân bổ rất đa dạng. Vì một nửa được đặt tại Frankfurt, khả năng hành động của chúng ta được bảo đảm", bà nói. Bà cũng cho rằng việc có vàng ở New York là hợp lý, bởi “Đức, châu Âu và Mỹ có mối liên kết chặt chẽ về chính sách tài chính”.