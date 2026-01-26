Nga nêu lý do Venezuela không chặn được cuộc đột kích của Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ đưa về New York (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24 ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Caracas Sergey Melik-Bagdasarov cho biết, phía Venezuela đã bắn ít nhất 2 quả tên lửa phòng không vác vai Igla-S nhằm đối phó chiến dịch đột kích của Mỹ hôm 3/1. Tuy nhiên, các lực lượng địa phương dường như không được huấn luyện đầy đủ.

“Các phát bắn từ hệ thống Igla thực sự đã diễn ra. Tôi được thông báo rằng có ít nhất 2 phát bắn, và cả 2 tên lửa đều không đánh trúng mục tiêu”, nhà ngoại giao Nga nói.

Theo Đại sứ Melik-Bagdasarov, “ngoài việc cầm vũ khí tự động trong tay, bạn còn phải biết cách sử dụng nó”. Ông cho rằng lực lượng Venezuela bảo vệ không phận hôm 3/1 “không có đủ kỹ năng”.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tập kích một loạt căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ gồm khoảng 200 thành viên đã tham gia chiến dịch đột kích vào một căn cứ quân sự của Venezuela ở ngoại ô thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Các video được công bố ngày 5/1 cho thấy một quả tên lửa phòng không vác vai, nhiều khả năng là 9K38 Igla của Venezuela bắn trượt trực thăng Mỹ tại thủ đô Caracas khi đội đặc nhiệm Delta mở chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Cuối năm ngoái, ông Maduro tuyên bố Venezuela đang sở hữu không dưới 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất, được "bố trí ở các trận địa phòng không chủ chốt để đảm bảo hòa bình".

Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mới gọi là “Discombobulator” nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng vệ của Venezuela trong chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Ông nói Discombobulator “khiến thiết bị của Venezuela không hoạt động” khi trực thăng Mỹ tiến vào Caracas ngày 3/1.

“Họ (Venezuela) thậm chí không bắn được tên lửa. Họ có tên lửa của Nga và Trung Quốc, và họ không bắn được quả nào. Chúng tôi tiến vào, họ bấm nút mà chẳng có gì hoạt động. Họ đã sẵn sàng chờ chúng tôi tiến vào”, ông cho biết.

Hiện rất ít thông tin về loại vũ khí bí mật mà Mỹ sử dụng nhưng theo các nguồn tin, tại hiện trường vụ đột kích, các vệ sĩ của Tổng thống Maduro đã "quỵ gối", “chảy máu mũi” và nôn ra máu.

Chiến dịch đột kích của Mỹ kéo dài chỉ hơn 2 giờ đồng hồ. Theo giới chức Venezuela, cuộc tấn công khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có 47 binh sĩ của nước này.

Vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela sau đó đã bị đưa về New York hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến vũ khí, ma túy. Tuy nhiên, cả 2 người đều tuyên bố không nhận tội.

Sau chiến dịch đột kích, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela và cho biết sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ông Trump đề nghị chính quyền của bà Rodriguez phải đáp ứng các yêu cầu của Washington, hoặc sẽ phải gánh hậu quả thậm chí tồi tệ hơn ông Maduro.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela lên án cuộc đột kích, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách buộc Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.