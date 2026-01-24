Mỹ tịch thu dầu từ các tàu bị bắt liên quan đến Venezuela

Tàu dầu Bella liên quan đến Venezuela bị Mỹ bắt giữ (Ảnh: Reuters).

“Có thể nói thế này, chúng (các tàu dầu liên quan đến Venezuela bị bắt) chẳng còn dầu nữa. Chúng tôi lấy dầu ở đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo New York Post ngày 24/1.

Ông cho biết số dầu này đang được tinh chế ở “nhiều nơi khác nhau”, bao gồm Houston.

Gần đây, quân đội Mỹ đã thu giữ 7 tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch kéo dài một tháng nhằm kiểm soát dòng chảy dầu mỏ của Venezuela.

Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố Mỹ đã tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán một phần trong số đó trên thị trường mở. Venezuela đã nhận 300 triệu USD từ thương vụ bán dầu sang Mỹ.

“Chúng tôi đang điều hành dầu mỏ ở Venezuela. Venezuela sẽ được một phần, và chúng tôi cũng sẽ được một phần. Sau đó các tập đoàn dầu mỏ lớn sẽ tham gia, và họ sẽ khai thác rất nhiều dầu đến mức Venezuela sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết”, Tổng thống Trump nói.

Sau chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1, chính quyền Tổng thống Trump tìm cách kiểm soát hoạt động khai thác, lọc dầu và phân phối dầu thô Venezuela trên toàn cầu.

Ông Trump đã gặp các lãnh đạo công ty dầu mỏ hồi đầu tháng để thảo luận về việc đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela nhằm sửa chữa và nâng cấp ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Các quan chức Mỹ muốn sử dụng số tiền thu được từ các tàu chở dầu bị thu giữ như một phần của nỗ lực tái thiết.

Ông Trump cũng cho biết chính phủ Mỹ có thể sẽ hoàn trả chi phí cho các công ty dầu mỏ Mỹ khi họ khôi phục ngành năng lượng của Venezuela, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.