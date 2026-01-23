Mỹ ra điều kiện để Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Venezuela

Một nhà máy lọc dầu Venezuela (Ảnh: Bloomberg).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép Trung Quốc mua dầu của Venezuela, nhưng không ở mức giá thấp như Caracas đã bán dầu thô trước khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 22/1.

Quan chức này nói thêm, dù dầu sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, chính quyền ông Trump đã đề nghị phần lớn sản lượng phải được bán cho Mỹ.

Mỹ cho biết họ sẽ kiểm soát việc bán dầu của Venezuela vô thời hạn sau khi bắt giữ ông Maduro vào ngày 3/1. Theo quan chức trên, giờ đây, Venezuela sẽ thu được mức giá cao hơn khi bán dầu cho Trung Quốc và các nước khác.

Trung Quốc từng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela trong nhiều năm, và các thương vụ này đã giúp Caracas trả các khoản vay cho Bắc Kinh theo các thỏa thuận “nợ đổi dầu".

Theo quan chức trên, chính quyền Mỹ đồng ý để Trung Quốc mua dầu của Venezuela ở “mức giá thị trường công bằng", cao hơn mức cũ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết tuần trước rằng Mỹ hiện thu về khoảng 45 USD mỗi thùng dầu Venezuela, so với mức khoảng 31 USD mà Venezuela nhận được trước khi ông Maduro bị bắt.

Các công ty giao dịch Trafigura và Vitol đã bán khoảng 11 triệu thùng dầu trong thỏa thuận cung ứng ban đầu giữa Venezuela và Mỹ đối với lượng dầu thô bị mắc kẹt, tương đương khoảng 1/4 của thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD.

Theo các nguồn tin, Trafigura đã hoàn tất đợt bán dầu thô đầu tiên cho một khách hàng trong thỏa thuận với công ty Tây Ban Nha Repsol, trong khi Vitol đã đàm phán các lô hàng cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, bao gồm Valero và Phillips 66, cũng như cho nhà máy lọc dầu của chính họ tại Italy.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích cho biết tuần trước rằng lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Venezuela dự kiến sẽ sụt giảm bắt đầu từ tháng 2, khi ngày càng ít tàu chở dầu có thể rời đi sau khi Mỹ tuyên bố kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela.

Trung Quốc là một trong những nước lên tiếng phản đối các hành động của Mỹ ở Venezuela trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi Washington trả tự do cho Tổng thống Maduro ngay lập tức.

Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Wright cho biết vẫn còn dư địa để "cân bằng" vai trò của cả Mỹ và Trung Quốc tại Venezuela nhằm cho phép hoạt động thương mại, nhưng Washington sẽ không để Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát lớn đối với quốc gia Mỹ Latinh này.

“Tôi nghĩ rằng có lẽ Trung Quốc sẽ vẫn có sự hiện diện lâu dài tại Venezuela. Miễn là Mỹ là lực lượng chi phối ở đó, pháp quyền được bảo đảm, và Mỹ kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, thì mọi thứ sẽ ổn. Có thể đạt được sự cân bằng nào đó với Trung Quốc hay không? Tôi nghĩ là có", ông nói trong chương trình Mornings with Maria.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela đang sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, tương đương gần 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu. Khối tài nguyên này sẽ đóng vai trò trung tâm đối với tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nước này chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 0,8% sản lượng dầu thô toàn cầu. Con số này chưa bằng một nửa so với mức sản xuất trước khi ông Maduro nắm quyền năm 2013.