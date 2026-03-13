Tầm bắn của các loại tên lửa Iran (Ảnh: IDF).

Số lượng vụ phóng tên lửa của Iran giảm mạnh

Số vụ phóng tên lửa của Iran đã "tụt dốc không phanh" kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cụ thể, vào ngày 28/2, khi cuộc xung đột bắt đầu, họ đã phóng 428 tên lửa đạn đạo về phía Israel và các nước láng giềng Vùng Vịnh, JINSA cho biết. Đến ngày 11/3, Tehran chỉ phóng được 24 tên lửa đạn đạo, giảm 95% so với ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Số lượng UAV do Iran phóng vào các mục tiêu trên khắp khu vực đã giảm xuống còn 48 chiếc vào ngày 11/3, so với 345 chiếc vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, JINSA cho biết.

Trong 7 ngày (5-11/3), số lượng tên lửa do Iran phóng trung bình là 39 quả mỗi ngày, theo JINSA. Số vụ phóng UAV trung bình là 143 vụ mỗi ngày trong cùng kỳ.

Tổng cộng, Iran đã phóng hơn 1.000 tên lửa và 2.200 UAV cho đến nay trong cuộc xung đột. Tehran coi chương trình tên lửa của mình là hy vọng tốt nhất để răn đe các cuộc tấn công hoặc trả đũa các cuộc tấn công.

Iran vẫn duy trì khả năng phóng UAV cảm tử nguy hiểm, được gọi là Shahed, mà nước này đã sử dụng để tấn công hàng loạt địa điểm ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrain và Kuwait, cùng các quốc gia Vùng Vịnh khác.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa điểm và bệ phóng ngầm của Iran, theo hình ảnh vệ tinh.

“Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phóng của các bệ phóng của họ trong suốt cuộc chiến”, Ari Cicurel, phó giám đốc chính sách đối ngoại của JINSA, cho biết và nhận định rằng, “họ (Iran) phải bảo toàn số tên lửa còn lại càng lâu càng tốt”.

Theo Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy từ 300 đến 415 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, tương đương khoảng 75%. Tuy nhiên IDF cảnh báo rằng không có bất kỳ sự chắc chắn nào về việc chấm dứt hoàn toàn hỏa lực tên lửa của Iran trong tương lai gần.

Theo Critical Threats, một viện nghiên cứu, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào radar và các thiết bị phòng thủ tên lửa khác ở Vùng Vịnh đã không đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng không đủ để có thể xuyên thủng chúng bằng tên lửa đạn đạo một cách đáng tin cậy.

Biểu đồ về các vụ tấn công của Iran nhằm vào UAE tính đến ngày 11/3. Trong đó, cột màu xanh lá là tên lửa đạn đạo, màu vàng là UAV, còn lại là tên lửa hành trình (Ảnh: Critical Threats).

Mỹ - Israel và Iran "ăn miếng trả miếng"

Ngày thứ 13 của cuộc chiến đã trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục nhằm vào Iran, Israel, Li Băng, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh. Các căn cứ quân sự, sân bay, cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tàu chở dầu và tàu thương mại vẫn đang bị tấn công.

Tại Iran, liên quân Mỹ - Israel tiếp tục các cuộc tập kích vào các căn cứ quân sự, hành chính và cảng biển. Nhiều mục tiêu đã bị tấn công ở Arak, Tehran, Ahvaz, Shiraz, Kashan và Bandar Abbas. Tuy nhiên, theo Tehran, hệ thống phòng không của Iran vẫn đang hoạt động và tiềm lực tên lửa của nước này chưa bị triệt tiêu hoàn toàn.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 12/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Israel, đêm 11/3 một lần nữa lại chứng kiến ​​các cuộc tấn công từ Hezbollah, UAV và tên lửa đạn đạo của Iran. Đến sáng 12/3, bằng chứng về thiệt hại bắt đầu xuất hiện: một tòa nhà dân cư bị sập một phần ở Be'er Sheva, trường học ở một số khu phố vẫn đóng cửa và nhiều cửa hàng vẫn không hoạt động trong bối cảnh mối đe dọa chưa hề suy giảm.

Iran phóng đợt tên lửa thứ 44 vào Israel và các mục tiêu của Mỹ

Trên biên giới Li Băng - Israel, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Lực lượng Hezbollah lại phóng tên lửa và UAV vào miền Bắc Israel, trong khi máy bay Israel tiến hành không kích dồn dập vào phía nam Beirut, Sultaniyah và các khu vực dân cư ở miền Nam Li Băng. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy IDF sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện.

Tại Iraq, tình hình đặc biệt căng thẳng ở Khu tự trị Kurdistan và miền Nam đất nước. Các tàu chở dầu bị tấn công gần cảng Umm Qasr, các vị trí của người Kurd và một căn cứ sân bay lại bị tấn công ở Erbil và Sulaymaniyah, và liên quân đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào những cơ sở của lực lượng Hashd ở Al-Qaim và Aqashat.

Tại Bahrain, UAV đã tập kích sân bay quốc tế trên đảo Muharraq. Tại UAE, hậu quả của các cuộc tấn công trước đó vào căn cứ không quân Ad Dhafra vẫn đang tiếp diễn, với hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với một số nhà chứa máy bay, bể chứa nhiên liệu và khu vực hành chính của căn cứ.

Các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, và Iran đã bắt đầu đưa ra các ngoại lệ có chọn lọc, cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua.

Đồng thời, chi phí liên quan đến cuộc khủng hoảng cũng đang gia tăng. Rủi ro quân sự ở eo biển Hormuz đã làm tăng mạnh chi phí bảo hiểm, vận chuyển hàng hóa và nhân công thủy thủ đoàn.

Trong khi đó, các nước vùng Vịnh đang duy trì nguồn cung cấp lương thực thông qua các tuyến đường thay thế, vận tải hàng không và chuỗi cung ứng dự phòng.

Trên mặt trận Syria, việc tái cấu trúc quan hệ giữa lực lượng người Kurd và "chế độ mới" vẫn tiếp diễn. Các trạm kiểm soát và tuần tra chung đang được thiết lập ở Đông Bắc Syria, nhưng sự bất mãn với những nhượng bộ dành cho người Kurd đang gia tăng trong cộng đồng Ả rập, điều này đã bùng phát thành các cuộc biểu tình.