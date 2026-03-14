Tổng thống Trump: Mỹ không cần Ukraine giúp bắn hạ UAV Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 cho biết Mỹ không cần sự giúp đỡ của Ukraine trong việc phòng thủ UAV, chỉ vài ngày sau khi Kiev cử các nhóm chuyên gia quân sự tới Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ả rập Xê út để hỗ trợ chống lại các cuộc không kích của Iran.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết đã có “những yêu cầu từ phía Mỹ” đề nghị Ukraine giúp bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh trước UAV của Iran.

Trong nhiều năm qua, Ukraine đã đối phó các cuộc tấn công từ Nga, nước sử dụng các UAV Shahed do Iran thiết kế.

Mặc dù vậy, ông Trump nói với Fox News: “Không, họ không giúp. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ. Chúng tôi hiểu về UAV hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi thực sự có những UAV tốt nhất".

Ukraine chưa bình luận về phát biểu này của ông Trump.

Hôm 12/3, Wall Street Journal đưa tin các công ty khởi nghiệp quốc phòng Mỹ đang hợp tác với các nhà sản xuất Ukraine để tích hợp công nghệ UAV giá rẻ, hiệu quả và đã được kiểm chứng trên chiến trường của Kiev vào lực lượng vũ trang Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao hợp đồng cho 2 liên doanh Mỹ -Ukraine để thử nghiệm các UAV tấn công tầm xa, với mục tiêu tích hợp chúng vào biên chế quân đội.

Các quốc gia Vùng Vịnh đã phải sử dụng số lượng lớn tên lửa phòng không đắt tiền do Mỹ sản xuất để đánh chặn UAV tấn công của Iran.

Trong 48 giờ đầu của cuộc xung đột tại vùng Vịnh, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã chi 1 tỷ USD mỗi ngày để bắn hạ UAV và tên lửa. Chi phí của các loại UAV mà Iran sử dụng thấp hơn nhiều lần.

Ukraine, nước trong nhiều năm qua đã bắn hạ UAV Nga gần như mỗi đêm bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm thiết bị gây nhiễu và các UAV đánh chặn cỡ nhỏ, giá rẻ, đã đề nghị chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng minh.

Ngoài Qatar, UAE và Ả rập Xê út, các chuyên gia UAV Ukraine cũng được cho là đang tham gia bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 12/3, ông Zelensky cho biết Ukraine hiện có “những quân bài” sau khi nhận được yêu cầu từ Mỹ đề nghị Kiev hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Washington ở Trung Đông.

“Tôi nghĩ một năm trước chúng tôi đã có chúng. Tôi đã không đưa ra. Nhưng giờ mọi người đều hiểu rằng chúng tôi có", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13/3, ông Trump thừa nhận Nga có thể đang hỗ trợ Iran “một chút".

Một số hãng tin Mỹ cho rằng Nga có thể đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran để nhắm mục tiêu vào Mỹ, đồng thời giúp nước này về “các chiến thuật UAV tiên tiến".

“Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) có thể giúp Iran một chút, đúng vậy. Và có lẽ ông ấy nghĩ rằng chúng tôi đang giúp Ukraine, đúng không?", ông Trump nói hôm 13/3.

Trong khi đó, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, cho biết Mỹ có thể “tin vào lời Nga” rằng họ không chia sẻ thông tin tình báo.