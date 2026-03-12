Tên lửa hạng nặng Khorramshahr-4 mới của Iran sẵn sàng khai hỏa (Ảnh: Telegram).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 tuyên bố tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Theo đó, hôm qua, 10/3, trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel, IRGC đã thực hiện hàng loạt các đợt tập kích mới bằng tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4 mới có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn. Mục tiêu của những đợt phóng đạn này là Israel và các căn cứ, tài sản của Mỹ.

Điều đáng chú ý là một số tên lửa của Iran được trang bị đầu đạn chùm, một bước phát triển có thể thay đổi cục diện phòng thủ khu vực.

Tên lửa Khorramshahr-4, với trọng lượng từ 25-30 tấn và tầm bắn từ 2.000 đến hơn 3.000km, sử dụng nhiên liệu lỏng và được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất của Iran. Tuy nhiên, việc tích hợp đầu đạn chùm mới là yếu tố gây lo ngại nhất cho các lực lượng liên minh chống Iran.

Mặc dù các đầu đạn nhỏ được trưng bày và các mẫu chưa nổ cho thấy chúng thiếu khả năng điều khiển khí động học, chỉ có cánh đuôi và không có dấu hiệu ổn định hay điều khiển, nhưng số lượng lên tới 80 đầu đạn nhỏ hơn trong mỗi đầu đạn đa năng có thể gây ra thiệt hại đáng kể.

Các mục tiêu như đường băng, kho dầu hoặc boong tàu sân bay có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tùy thuộc vào số lượng đầu đạn bắn trúng.

Cơ chế hoạt động của tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 do Iran chế tạo (Ảnh: Military Chronicles).

Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ và Israel như SM-3 Block IB/IIA, Arrow 3 và THAAD có khả năng đánh chặn một số tên lửa Khorramshahr-4 trong giai đoạn ngoài khí quyển, trước khi các đầu đạn con bung ra.

Tuy nhiên, nếu một đầu đạn MIRV (đầu đạn phân tách độc lập) kịp thời bung ra trên đường đến mục tiêu thì không một hệ thống phòng không phương Tây nào, kể cả Patriot PAC-3 MSE, có khả năng đánh chặn các đầu đạn con với kích thước rất nhỏ đang bay với tốc độ lên đến Mach 8. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel cùng các đồng minh trong khu vực.

Văn phòng Quan hệ Công chúng của IRGC cho biết làn sóng thứ 37 của chiến dịch tấn công đáp trả đã được tiến hành. Lực lượng này cho hay đợt tấn công mới nhất kéo dài hơn 3 giờ, với các đòn đánh tên lửa liên tục theo nhiều lớp, bao gồm cả những loại tên lửa hạng nặng nhất.

Bất chấp tuyên bố của IRGC và trên thực tế là các "cơn mưa hỏa lực" của Iran đang trút xuống Israel gây không ít thiệt hại thì một diễn biến đáng chú ý đang nổi lên. Đó là quy mô và cường độ phóng tên lửa của Iran đã liên tục giảm, thậm chí giảm rất mạnh trong 2 ngày gần đây.

Nguyên nhân có thể là do Tehran đang cạn nguồn dự trữ tên lửa nên buộc phải tiết kiệm, hoặc số lượng bệ phóng bị Mỹ và Israel phá hủy quá nhiều dẫn tới việc Iran không thể tổ chức các đòn trả đũa dồn dập hơn. Không loại trừ khả năng Iran đang vấp phải cùng lúc cả hai khó khăn trên.