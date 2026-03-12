Hezbollah và Iran tiến hành tấn công phối hợp vào Israel (Ảnh: AMK Mapping).

Hezbollah và Iran phối hợp tấn công vào miền Bắc Israel

Đêm 11/3, IRGC thông báo đợt tấn công thứ 40 của Chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4” nhằm vào Israel đã được thực hiện phối hợp với lực lượng Hezbollah ở Li Băng với "hỏa lực liên tục và bền bỉ trong khoảng 5 giờ". Theo đó, Hezbollah đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào miền Bắc Israel với 50-100 quả tên lửa.

IRGC cho biết, chiến dịch này bao gồm việc phóng tên lửa Qadr, Emad, Kheibar-Shekan và Fattah vào hơn 50 mục tiêu tại Tel Aviv, vùng Al-Quds và Haifa, cũng như loạt căn cứ của Mỹ trong khu vực, bao gồm Căn cứ không quân Al-Azraq và Căn cứ không quân Al-Kharj.

Các hệ thống phòng không Israel, bao gồm cả Iron Dome, đã khai hỏa đánh chặn quyết liệt, bắn hạ hầu hết mục tiêu, nhưng vẫn có một số quả vượt qua được lưới lửa, lao xuống đất và phát nổ, tạo thành cảnh tượng chưa từng có kể từ hôm 28/2 với những chớp sáng liên hồi. Cuộc tấn công này được thực hiện phối hợp với các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Iran, cũng nhắm vào miền Bắc Israel.

Ngay sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một loạt cuộc không kích trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah khiến vùng ngoại ô phía nam Beirut (Li Băng) rung chuyển dữ dội, hàng loạt cột khói đen bốc cao trên nền trời đêm.

Cảnh tượng chưa từng có kể từ đầu chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran

Liên quân Mỹ - Israel nối lại cuộc tấn công quy mô lớn

Ngày thứ 12 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Israel, Li Băng, Iraq và nhiều quốc gia Vùng Vịnh. Các cơ sở quân sự, cảng biển, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tàu thương mại vẫn đang bị tấn công.

Tại Iran, liên quân Mỹ - Israel đã nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn trong ngày 11/3, nhắm vào Tehran, Qom, Bushehr, Bandar Abbas và một số khu vực gần biên giới Iran - Iraq, bao gồm Meriwan, Saqqez và Ilam.

Trên mặt trận Li Băng, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra suốt đêm ở khu vực biên giới. Quân đội Israel tấn công khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam Li Băng, bao gồm Beirut và khu vực Tripoli, trong khi lực lượng Hezbollah dồn dập tập kích vào các vị trí của Israel. Sau các cuộc pháo kích dữ dội vào Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu các hành động quyết liệt hơn nhằm vào các mục tiêu ở miền nam LI Băng, Bekaa và Beirut.

Tại Iraq, cường độ các cuộc tấn công vẫn ở mức cao. Máy bay Mỹ một lần nữa tấn công các vị trí của nhóm Hashd al-Shaabi ở Nineveh và Al-Qa'im, trong khi các cuộc tấn công mới và hoạt động phòng không được ghi nhận ở Erbil, Baghdad, Mosul và phía bắc Basra.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 11/3 (Ảnh: Rybar).

Tehran đáp trả quyết liệt

Còi báo động không kích lại vang lên suốt đêm ở Israel. Theo báo cáo, Iran đã phóng các loạt tên lửa nhỏ, và đến tối, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Hezbollah đã bắt đầu, với một số quả đạn đã xuyên thủng hệ thống phòng không.

Các quốc gia Vùng Vịnh một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của Iran. Tại Bahrain, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ và các cơ sở ở Manama đã bị nhắm mục tiêu. Tại Ả rập Xê út, các vụ nổ được báo cáo gần căn cứ không quân Prince Sultan và mỏ dầu Shaybukh.

Tại UAE, có báo cáo về các cuộc tập kích ở Abu Dhabi và khu vực sân bay Dubai. Tại Kuwait, đã có các cuộc tấn công vào Trại Arifjan. Tại Qatar, có báo cáo về hoạt động phòng không trên Doha.

Lực lượng Iran đã mở rộng danh sách các mục tiêu tiềm năng, cảnh báo dân thường về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các cảng Jebel Ali, Rashid, Khalifa và Khalifa bin Salman ở UAE và Bahrain.

Hậu quả lan rộng

Ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz và ngoài khơi bờ biển UAE, trong đó có tàu chở hàng rời Mayuree Naree mang cờ Thái Lan, theo cơ quan hàng hải của Anh. Đồng thời, Washington thừa nhận rằng họ không cung cấp đủ sự hộ tống cho hạm đội dân sự của mình. Tuyến đường thủy này là tuyến đường vận chuyển năng lượng, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Người đứng đầu công ty cảng biển Iraq cho biết 38 thành viên thủy thủ đoàn của hai tàu chở dầu nước ngoài đã được cứu sống sau khi một cuộc tấn công của Iran khiến chúng bốc cháy trong vùng biển Iraq. Ngoài ra, một video được CNN định vị địa lý dường như cho thấy một máy bay không người lái của Iran đã tấn công một bể chứa nhiên liệu tại một cảng của Oman.

Tại Oman, chiến tranh cũng để lại dấu ấn: các bể chứa dầu tại cảng Salalah bị tấn công.

Trong bối cảnh đó, áp lực kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Iran đã đe dọa tấn công hệ thống ngân hàng Vùng Vịnh, và thiệt hại đối với ngành năng lượng Trung Đông tiếp tục leo thang, với các ông lớn dầu mỏ chủ chốt trong khu vực vẫn đang chịu áp lực.

Tại châu Á, hậu quả của cuộc khủng hoảng đã và đang tác động đến chính sách năng lượng. Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị giải phóng dầu từ kho dự trữ trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung qua eo biển. Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo việc triển khai các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ đến Trung Đông.

Tại Nam Caucasus, Đại sứ quán Israel tại Tbilisi yêu cầu chính quyền Georgia có lập trường rõ ràng hơn đối với Iran, điều này càng làm nổi bật áp lực ngày càng tăng đối với các quốc gia trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Mỹ - Israel và Iran tại eo biển Hormuz ngày 11/3. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có ít nhất 10 tàu thương mại bị tấn công (Ảnh: Rybar).

Tổng thống Trump: “Chúng ta đã thắng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh hôm 11/3 rằng “chúng ta đã thắng” cuộc chiến với Iran, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ông cũng ca ngợi một thỏa thuận quốc tế về việc giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ, theo CNN.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 5 phút với hãng tin Axios hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiến tranh với Iran sẽ kết thúc “sớm” vì “hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu”.

“Bất cứ khi nào tôi muốn cuộc chiến kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí khi trở về Căn cứ Không quân Liên hợp Andrews, Maryland hôm 11/3 (Ảnh: AFP).

“Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn chúng ta nghĩ, ngay cả trong khoảng thời gian 6 tuần dự tính ban đầu”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, ông Trump hôm 9/3 cũng nói rằng cuộc chiến tại Iran có thể sớm kết thúc khi Washington sắp đạt các mục tiêu đề ra.

“Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân”, ông Trump nói với truyền thông.