Mỹ tuyên bố san phẳng mọi mục tiêu quân sự ở cửa ngõ dầu mỏ của Iran

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tối 13/3, Mỹ đã ném bom “mọi mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg của Iran. Ông đồng thời cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo nếu Iran tiếp tục cản trở tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Cách đây ít phút, theo chỉ đạo của tôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc tập kích mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên viên ngọc quý của Iran - đảo Kharg Island”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông nói thêm: “Vũ khí của chúng ta là mạnh và tinh vi nhất thế giới, nhưng vì lý do nhân đạo, tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo”.

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo: “Nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận.

Đảo Kharg có vị trí chiến lược (Bản đồ: Catalyst).

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 8km ngoài khơi bờ biển Iran, gần như không bị tấn công trong 2 tuần đầu của cuộc chiến. Đây là địa điểm then chốt xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Ian Bremmer, nhà sáng lập GZERO Media, cũng lưu ý rằng đây là nơi các siêu tàu chở dầu của Iran được bảo dưỡng.

“Sự phụ thuộc đó, nếu Mỹ nắm được, sẽ cho phép họ gây sức ép cực lớn lên Iran nào mà không cần phải đưa quân bộ vào”, ông Bremmer nói trong một video trên mạng xã hội X.

Ông nhận định thêm: “Nếu Mỹ kiểm soát được xuất khẩu dầu của Iran, họ sẽ có đòn bẩy lớn hơn nhiều đối với Iran trong dài hạn”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Brian Kilmeade trên Fox News Radio, ông Trump tỏ ra khó chịu khi bị hỏi liệu Mỹ có tấn công đảo Kharg hay không, gọi câu hỏi này là “ngớ ngẩn”.

“Tôi không thể trả lời một câu hỏi như vậy… Anh thậm chí không nên hỏi. Đó chỉ là một trong rất nhiều khả năng. Nó không phải ưu tiên cao, nhưng là một trong nhiều lựa chọn, và tôi có thể thay đổi quyết định chỉ trong vài giây”, ông Trump nói.

Các chuyên gia cho rằng việc tấn công hoặc kiểm soát hoàn toàn đảo Kharg sẽ cần một lực lượng bộ binh lớn, điều mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn tỏ ra do dự triển khai.

Dù các quan chức Mỹ và Israel chưa công khai nói rằng họ đang tính đến việc kiểm soát đảo Kharg, nhưng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với trang tin Axios tuần trước rằng vấn đề này đã được thảo luận.