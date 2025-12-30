Thủ tướng Ba Lan: Hòa bình ở Ukraine có thể đạt được trong vài tuần tới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters).

Hòa bình tại Ukraine có thể đạt được trong vài tuần tới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố ngày 30/12 sau các cuộc thảo luận với những nhà lãnh đạo châu Âu, Canada và NATO.

Ông đưa ra phát biểu này trong bối cảnh Nga nói rằng lập trường đàm phán của họ sẽ trở nên cứng rắn hơn, sau khi cáo buộc Kiev tấn công một dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc mà phía Kiev phản bác.

“Hòa bình đang ở phía trước; không còn nghi ngờ gì nữa, đã có những diễn biến tạo cơ sở cho hy vọng rằng cuộc chiến này có thể kết thúc, và khá nhanh chóng. Nhưng đó vẫn chỉ là hy vọng, còn rất xa mới đạt mức chắc chắn 100%”, ông Tusk nói tại một cuộc họp chính phủ.

“Khi tôi nói hòa bình đang ở phía trước, tôi muốn nói đến vài tuần tới, chứ không phải vài tháng hay vài năm nữa. Đến tháng 1, tất cả chúng ta sẽ phải cùng nhau ngồi lại để đưa ra các quyết định về tương lai của Ukraine, và tương lai của khu vực này trên thế giới", ông nhấn mạnh.

Ông Tusk cho rằng các bảo đảm an ninh mà Mỹ đề xuất dành cho Kiev là lý do để hy vọng xung đột có thể sớm chấm dứt, nhưng Ukraine sẽ phải thỏa hiệp về các vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/12 rằng hai bên đang “tiến rất gần, có thể là rất rất gần” tới một thỏa thuận chấm dứt chiến sự, dù vẫn còn tồn tại những “vấn đề gai góc”.

Ông Zelensky nói rằng quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát, và số phận khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết.

Nga muốn Kiev rút quân khỏi một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà Moscow vẫn chưa kiểm soát được sau gần 4 năm chiến sự.

Trong khi đó, Kiev muốn ngừng giao tranh dọc theo các tuyến mặt trận hiện tại, và Washington đã đề xuất thành lập một khu kinh tế tự do nếu Ukraine rút quân.

Ukraine cũng bày tỏ mong muốn rằng quốc gia Đông Âu này sẽ nhận được đảm bảo an ninh dài hạn từ Mỹ, trong vòng 30-50 năm, so với đề xuất ban đầu của Washington là 15 năm.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine không thể đơn giản rút khỏi các vùng lãnh thổ của mình như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, nhấn mạnh rằng vấn đề này không chỉ là rào cản pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

“Chúng tôi không thể đơn giản rút đi, điều đó trái với luật pháp của chúng tôi. Chúng tôi không thể chỉ rút khỏi lãnh thổ của mình. Nhưng vấn đề không chỉ là luật. Vẫn còn người dân sinh sống ở đó, khoảng 300.000 người. Chúng tôi không thể mất những người đó", ông giải thích.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng bản dự thảo gồm 20 điểm của kế hoạch hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga hiện gần như đã hoàn tất.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng dù Ukraine và Nga có quan điểm đối lập về vấn đề lãnh thổ, Mỹ hiểu lập trường của cả hai bên và “đang cố gắng tìm ra một thỏa hiệp”.