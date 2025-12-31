Điểm đặc biệt trên UAV có tầm bắn kỷ lục của đơn vị tinh nhuệ Nga

Một chiếc UAV Molniya (Ảnh: EP).

Một UAV tấn công Molniya-2 của Nga đã bay hơn 230km, lập kỷ lục mới về tầm hoạt động. Kỷ lục này được thiết lập bởi một trong những đơn vị hiệu quả nhất của Nga, có tên Rubicon, theo ông Oleksandr Kovalenko, chuyên gia Ukraine thuộc nhóm Information Resistance.

Đặc điểm nổi bật của Rubicon là năng lực trinh sát điện tử tiên tiến, cho phép họ phát hiện hiệu quả UAV của Ukraine cũng như các kíp điều khiển.

Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng bản thân chiếc UAV này rất thô sơ, là một thiết bị chế tạo ngẫu hứng từ những vật liệu dễ kiếm như xốp và que gỗ, nhưng chứa một bộ phận đặc biệt.

Theo chuyên gia này, Molniya-2 về cơ bản là một nền tảng giá rẻ, trong đó yếu tố quyết định không nằm ở thân UAV mà ở hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, bộ phận giá trị nhất của nó lại là thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink và đầu đạn.

“Kỷ lục này được thiết lập bởi đơn vị Rubicon, trong đó có yếu tố then chốt là việc lắp đặt các thiết bị Starlink", ông Kovalenko cho biết.

Kết nối vệ tinh thông qua Starlink cho phép việc điều khiển UAV theo thời gian thực ở khoảng cách mà trước đây các hệ thống cùng loại không thể đạt được.

Hiện nay, lực lượng Nga đang trang bị cho Molniya-2 nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm: Đạn xuyên lõm KZ-6, mìn chống tăng TM-62 và PTM, cặp đầu đạn nhiệt áp lấy từ RPO-A Shmel.

Sự kết hợp giữa tầm bay xa và khả năng điều khiển từ xa theo thời gian thực khiến UAV này trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với các khu vực hậu phương sâu.

“Với kỷ lục tầm bay đã được xác lập và khả năng điều khiển thời gian thực, UAV tấn công này có thể gây mối nguy nghiêm trọng cho các khu vực hậu phương, bao gồm Chernihiv, Poltava và Odessa”, nhà phân tích cảnh báo.

Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng Molniya-2 vẫn chưa có điểm đột phá về mặt công nghệ, và hạn chế lớn nhất đối với việc triển khai trên quy mô lớn là khả năng tiếp cận các thiết bị Starlink. Tuy nhiên, đây có thể là phiên bản thử nghiệm nên Nga làm bằng vật liệu thô sơ.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, trước đây quân đội Nga đã sử dụng UAV FPV cảm tử cánh cố định Molniya, được phóng bằng bệ phóng kiểu máy phóng. Sau đó, Nga đã phát triển lên phiên bản Molniya-2, với 2 động cơ, thân UAV được gia cường và tầm bay tăng lên.

Một phiên bản mới hơn, có tên Molniya-2R, được thiết kế cho trinh sát trên không. UAV này cũng được trang bị thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink, cho phép truyền video từ 2 camera, dữ liệu đo đạc và lệnh điều khiển.

Được thành lập vào tháng 8/2024, Rubicon điều phối các hoạt động UAV ở tiền tuyến, đổi mới, huấn luyện và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng Nga. Rubicon gồm 12 phân đội, bao phủ các loại UAV FPV, trinh sát, Lancet, UAV cánh cố định, thậm chí cả USV, cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.

Chính đơn vị này là bên tiên phong đã chế tạo ra UAV FPV chạy bằng cáp quang, miễn nhiễm với tác chiến điện tử, mang lại ưu thế cho Nga trên nhiều mặt trận trong thời gian qua.