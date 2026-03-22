Tình báo Mỹ, Israel tìm manh mối về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao Iran

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Falco).

Các cơ quan tình báo CIA của Mỹ, Mossad của Israel và các cơ quan tình báo khác đang tìm cách phát hiện dấu hiệu về Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh ông vẫn chưa xuất hiện kể từ khi kế nhiệm cha mình, cố Lãnh tụ Ali Khamenei hồi đầu tháng này.

Theo trang tin Axios, các cơ quan tình báo đã theo dõi khả năng ông Mojtaba Khamenei sẽ phát biểu bằng video nhân dịp lễ Nowruz như truyền thống của cha ông, nhưng cuối cùng chỉ có một tuyên bố bằng văn bản được công bố.

Một quan chức cấp cao của Israel nói: “Chúng tôi không có bằng chứng rằng ông ấy thực sự là người đưa ra các mệnh lệnh”. Trong khi một quan chức Mỹ khác mô tả tình hình là “vô cùng kỳ lạ”.

“Chúng tôi không nghĩ Iran lại bỏ công sức để chọn một người đã chết làm Lãnh tụ Tối cao, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng không có bằng chứng rằng ông ấy đang nắm quyền điều hành”, quan chức Mỹ nói thêm.

Một quan chức Mỹ cũng nói với Axios rằng CIA đang tìm cách xác minh liệu những bức ảnh của ông Mojtaba được công bố cùng thông điệp Nowruz có phải là ảnh mới hay không, đồng thời lưu ý Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phát biểu bằng video.

“Chúng tôi đáng lẽ phải thấy ông Mojtaba xuất hiện theo cách nào đó. Ông ấy đã không tận dụng cơ hội và truyền thống này. Đây là một dấu hiệu”, quan chức trên cho hay.

Mỹ và Israel có thông tin tình báo cho thấy ông Mojtaba vẫn còn sống, bao gồm bằng chứng về việc các quan chức Iran cố gắng sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp với ông, nhưng không thành công do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giải đáp được câu hỏi liệu ông có thực sự nắm quyền hay không.

Bí ẩn xung quanh ông Mojtaba đã được nêu ra trong một số cuộc họp báo cáo tình báo dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đội ngũ an ninh quốc gia của ông vẫn đang nỗ lực đánh giá ai thực sự đang kiểm soát tình hình tại Tehran.

Phát biểu hôm 20/3, Tổng thống Trump đề cập đến khoảng trống quyền lực tại Tehran, nói rằng: “Các lãnh đạo của họ đều đã không còn. Lớp lãnh đạo tiếp theo cũng không còn. Và lớp tiếp theo nữa thì phần lớn cũng không còn”.

Hai quan chức cấp cao Israel cho biết vụ ám sát quan chức an ninh Iran Ali Larijani tuần trước đã làm gia tăng khoảng trống quyền lực.

Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba vẫn còn sống, khỏe mạnh và điều hành đất nước. Tehran cũng nhấn mạnh, bộ máy lãnh đạo của họ không phụ thuộc chỉ vào một cá nhân nào đó.