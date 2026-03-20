Đại sứ Iran nêu lý do Lãnh tụ Tối cao không xuất hiện trước công chúng

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AZNews).

Phát biểu với kênh truyền hình BFMTV ngày 20/3, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống và khỏe mạnh.

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đưa ông ấy ra trước công chúng; dĩ nhiên, ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh”, nhà ngoại giao này nói, giải thích cho việc ông Mojtaba Khamenei vắng mặt trước công chúng gần một tháng qua sau khi bị thương trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước và kế nhiệm cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Ông Aminnejad bác bỏ các tin đồn cho rằng ông Mojtaba Khamenei đang ẩn náu trong hầm trú ẩn hoặc bị mất khả năng hoạt động do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

“Các lãnh đạo của chúng tôi không hề trốn tránh, bất chấp những tuyên bố về việc tồn tại các hầm trú ẩn”, ông nói, đồng thời cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran “đang sinh hoạt như một người bình thường”.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ mới của họ vẫn còn sống và đang điều hành đất nước. Iran cũng bác bỏ thông tin Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đến Moscow (Nga) để điều trị.

Đài truyền hình quốc gia Iran tuần trước đăng tải thông điệp đầu tiên của ông, trong đó tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, đồng thời ra lệnh tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ của Mỹ ở khu vực. Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trong thông điệp mới nhất gửi đến công chúng, ông kêu gọi đáp trả bằng cách vô hiệu hóa an ninh của các “kẻ thù bên trong và bên ngoài” của Iran.