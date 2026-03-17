Tân Lãnh tụ Iran thoát chết trong gang tấc khi bị không kích

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo một đoạn ghi âm bị rò rỉ mà báo Telegraph của Anh có được, Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã thoát chết trong gang tấc trong gang tấc khi ông bước ra khỏi nơi ở của mình chỉ vài phút trước khi tên lửa đánh trúng khu nhà của ông trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 28/2.

Bản ghi âm được cho là chứa phát biểu của ông Mazaher Hosseini, người đứng đầu bộ phận nghi lễ trong văn phòng của cố Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei, được trình bày trước các giáo sĩ cấp cao và các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc họp ngày 12/3 tại Tehran.

Theo ông Hosseini, ông Mojtaba đã bước ra sân trong khu nhà ngay trước khi Israel tấn công nơi ở lúc 9h32 phút sáng 28/2 theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đã khiến một số quan chức cấp cao Iran, trong đó có Lãnh tụ Ali Khamenei, thiệt mạng.

“Ý muốn của Thượng đế là ông Mojtaba phải ra sân để làm việc gì đó rồi quay trở lại. Ông ấy đang ở bên ngoài và đang đi lên tầng trên thì họ bắn tên lửa vào tòa nhà”, ông Hosseini nói trong đoạn ghi âm bằng tiếng Ba Tư.

Theo ông Hosseini, ông Mojtaba Khamenei chỉ bị “một vết thương nhẹ ở chân” trong cuộc tấn công này.

Ông Hosseini cũng cho biết vợ, con trai và em rể của ông Mojtaba Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Theo đoạn ghi âm, ông Mostafa Khamenei, một người con khác của cố Lãnh tụ Ali Khamenei, cũng ở gần đó vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, nhưng đã thoát ra cùng vợ và không bị thương.

Nội dung đoạn ghi âm chưa được xác thực. Iran cũng chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Mojtaba được bổ nhiệm làm tân Lãnh tụ Tối cao Iran vào đầu tuần trước, kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ mới đưa ra thông điệp bằng văn bản và được đăng tải trên truyền hình quốc gia hôm 13/3. Trong thông điệp đầu tiên này, ông kêu gọi đoàn kết dân tộc, tuyên bố trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự của Mỹ, hoặc Iran sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở đó.

Trong thông điệp mới nhất đăng tải trên kênh Telegram tối 15/3, ông Mojtaba tiếp tục đề nghị Mỹ và Israel bồi thường trong bất cứ thỏa thuận nào.

“Chúng tôi sẽ đòi bồi thường, và nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ lấy đi lượng tài sản của họ theo mức mà chúng tôi xác định, nếu điều đó không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ phá hủy lượng tài sản tương đương của họ”, nhà lãnh đạo Iran viết.

Việc nhà lãnh đạo mới của Iran không xuất hiện trước công chúng suốt nhiều ngày tiếp tục làm dấy lên đồn đoán ở phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 thừa nhận ông không biết chính xác tình trạng hiện tại của tân Lãnh tụ Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cuối tuần qua khẳng định, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn khỏe mạnh và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ.