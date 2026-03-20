Iran lần đầu đăng video tân Lãnh tụ Tối cao giữa nghi vấn sức khỏe

Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) ngày 20/3 đã đăng một video cho thấy tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang thuyết giảng về tôn giáo cho một nhóm môn sinh.

Hình ảnh từ video cho thấy ông Mojtaba ngồi phía trên, trong khi nhiều người chăm chú lắng nghe ông phát biểu bên trong một căn phòng.

Tuy nhiên, IRIB không cung cấp thông tin về thời điểm quay đoạn video.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Iran đăng video về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông nhậm chức.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nặng.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Iran đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”. Iran cũng bác bỏ thông tin Lãnh tụ Tối cao đến Moscow (Nga) để điều trị.

Phát biểu với kênh truyền hình BFMTV ngày 20/3, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống và khỏe mạnh.

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đưa ông ấy ra trước công chúng; dĩ nhiên, ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh”, nhà ngoại giao này nói, giải thích cho việc ông Mojtaba Khamenei vắng mặt trước công chúng gần một tháng qua sau khi bị thương trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước và kế nhiệm cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Ông Aminnejad bác bỏ các tin đồn cho rằng ông Mojtaba Khamenei đang ẩn náu trong hầm trú ẩn hoặc bị mất khả năng hoạt động do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

“Các lãnh đạo của chúng tôi không hề trốn tránh, bất chấp những tuyên bố về việc tồn tại các hầm trú ẩn”, ông nói, đồng thời cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran “đang sinh hoạt như một người bình thường”.

Đài truyền hình quốc gia Iran tuần trước đăng tải thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao, trong đó tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, đồng thời ra lệnh tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ của Mỹ ở khu vực.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng đề nghị Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trong thông điệp mới nhất gửi đến công chúng, ông kêu gọi đáp trả bằng cách vô hiệu hóa an ninh của các “kẻ thù bên trong và bên ngoài” của Iran.