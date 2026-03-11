Tình báo Israel nói tân Lãnh tụ Tối cao Iran bị thương nhẹ

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei (Ảnh: Sputnik).

Theo đánh giá tình báo của Israel, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, có thể đã bị thương nhẹ trong cuộc không kích chung giữa Israel và Mỹ nhằm vào Iran, và đó là lý do ông chưa xuất hiện trước công chúng, một quan chức cấp cao Israel nói với hãng tin Reuters.

Nguồn tin không nói rõ ông bị thương khi nào hay trong tình huống nào.

Trước đó, cố vấn chính phủ Iran, con trai Tổng thống, ông Yousef Pezeshkian, cho biết rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba vẫn “bình an vô sự” bất chấp các thông tin nói rằng ông bị thương.

“Tôi đã nghe tin rằng ông Mojtaba bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có liên hệ. Họ nói với tôi rằng ông ấy vẫn bình an vô sự”, ông Pezeshkian viết trong một bài đăng trên kênh Telegram cá nhân vào ngày 11/3.

Đầu tuần này, truyền hình nhà nước Iran gọi ông là “cựu chiến binh bị thương trong cuộc chiến Ramadan” nhưng không nêu rõ tình trạng sức khỏe chi tiết của nhà lãnh đạo.

New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel và Iran nói rằng, ông Mojtaba dường như đã bị thương ở chân trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Ông Mojtaba, 56 tuổi, được công bố là người kế nhiệm cha mình, Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao lâu năm của Iran đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Theo New York Times, ông Mojtaba cũng bị thương trong ngày hôm đó, bao gồm vết thương ở chân, điều có thể là một trong những lý do khiến ông chưa xuất hiện trước công chúng hoặc phát đi thông điệp sau khi ông trở thành lãnh đạo mới.

Ngoài ra, theo New York Times, sự kín tiếng của ông dường như cũng là một biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho nhà lãnh đạo.

Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba trở thành lãnh tụ tối cao thứ 3 của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ông Mojtaba là con trai thứ 2 của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Dù trong nhiều thập kỷ đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đứng sau hậu trường, ông Mojtaba vẫn là chính trị gia khá bí ẩn đối với nhiều người dân Iran. Ông được cho đã thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế. Năm 2019, Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông.

Theo các chuyên gia, tầm ảnh hưởng của ông là điều chắc chắn, ngay cả khi ông không nắm giữ vị trí chính thức cấp cao. Trong những năm gần đây, khi làm việc trong văn phòng của cha mình, ông ngày càng được đặt vào vị trí như một người kế nhiệm tiềm năng.