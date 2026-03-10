Tổng thống Trump thất vọng với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho biết ông “thất vọng” khi Iran bổ nhiệm con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo.

“Tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề tương tự hơn cho đất nước (Iran). Vì vậy, tôi thất vọng khi thấy sự lựa chọn của họ”, ông Trump nói với các phóng viên ở Doral, Florida.

Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có phải là mục tiêu tiếp theo mà Mỹ nhắm tới hay không, Tổng thống Trump từ chối trả lời.

“Điều đó sẽ không phù hợp. Nhưng hãy nhìn xem, tôi cũng từng là mục tiêu ám sát”, ông Trump nói, ám chỉ đến những âm mưu ám sát nhằm vào ông trước đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn khẳng định Mỹ nên tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.

“Chúng tôi muốn tham gia. Chúng tôi nghĩ rằng họ nên bổ nhiệm một tổng thống, hoặc người đứng đầu đất nước, người có thể làm điều gì đó một cách hòa bình”, ông Trump nói thêm.

Theo ông Trump, “không ai biết” ai sẽ lãnh đạo Iran sau khi cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, mặc dù con trai ông, Mojtaba Khamenei, đã được chỉ định là Lãnh tụ Tối cao mới.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng việc chọn con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Khamenei là một lựa chọn "không thể chấp nhận được".

Ông Trump cũng ngụ ý rằng lực lượng Mỹ và Israel có thể nhắm mục tiêu vào ông Mojtaba Khamenei. Ông nói với kênh ABC News vào cuối tuần rằng nếu Lãnh tụ Tối cao mới của Iran “không nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi, ông ấy sẽ không tại vị được lâu”.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News, Tổng thống Trump cho biết việc đưa con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei lên làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran là một “sai lầm lớn”.

“Tôi nghĩ họ đã phạm một sai lầm lớn. Tôi không biết liệu điều đó có kéo dài được không. Tôi nghĩ họ đã phạm sai lầm”, ông Trump nhấn mạnh.

Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Sinh năm 1969, ông Mojtaba Khamenei được đào tạo tôn giáo giống như các anh em của mình, dù ông chưa bao giờ đạt đến cấp bậc Mujtahid, mức độ học thuật về luật Hồi giáo mà nhiều người trung thành với chính quyền coi là cần thiết cho vai trò lãnh tụ tối cao.

Trong nhiều năm, ông Mojtaba khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha ông xây dựng. Ông thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Đối với những người quan sát Iran, tầm ảnh hưởng của ông là điều chắc chắn, ngay cả khi ông không nắm giữ vị trí chính thức cấp cao. Trong những năm gần đây, khi làm việc trong văn phòng của cha mình, ông ngày càng được đặt vào vị trí như một người kế nhiệm tiềm năng.

Việc bổ nhiệm ông Mojtaba là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo mới của Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục di sản và các chính sách của ông Ali Khamenei.