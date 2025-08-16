Thượng nghị sĩ Mỹ dự đoán thời điểm chiến sự Nga - Ukraine khép lại

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Reuters).

Ông Graham hôm 15/8 dự đoán rằng cuộc chiến Nga - Ukraine có thể kết thúc trước Giáng sinh, nếu có một cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Graham, một đồng minh của ông Trump và người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong nhiều năm qua cho rằng: “Nếu thực sự có một cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, thì tôi lạc quan một cách thận trọng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc tốt đẹp trước Giáng sinh".

Vào cùng ngày, ông Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov trong một cuộc họp kín tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf - Richardson, gần Anchorage, Alaska.

Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được tiến triển ở một số điểm then chốt, nhưng ông không chia sẻ chi tiết những vướng mắc nào còn tồn tại trong nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng việc đạt được thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào phía Ukraine, đồng thời tiết lộ còn 1-2 điểm mấu chốt cần được tháo gỡ trước khi có thể thực hiện lệnh ngừng bắn.

“Tôi muốn nói rằng, chúng tôi đã ngồi với nhau gần 3 giờ, trao đổi rất chi tiết, và chúng tôi đã đồng ý về rất nhiều điểm. Ý tôi là, có rất nhiều điểm đã được thống nhất, chỉ còn một hoặc hai vấn đề khá lớn, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói ông có khả năng sẽ tham dự bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky.

“Và nếu họ muốn, tôi sẽ có mặt tại cuộc gặp tiếp theo. Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp mới… không phải vì tôi muốn có mặt ở đó, mà là vì tôi muốn chắc chắn mọi việc được hoàn thành. Và chúng ta có cơ hội khá tốt để làm được điều đó", Tổng thống nói.

Trong khi đó, đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, cho biết Mỹ đã tiếp đón Nga "rất nồng nhiệt" tại Alaska vào ngày 15/8 và hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 6 năm.

"Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska chắc chắn đã diễn ra hiệu quả. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề và nhất trí về nhiều vấn đề", ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev, một thành viên trong phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

"Một số vấn đề cần được thống nhất, và chắc chắn Tổng thống Trump cần nêu bật tiềm năng hợp tác kinh tế đáng kể giữa Mỹ và Nga", ông Dmitriev nói thêm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai bất chấp nhiều sự phản đối, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này", quan chức Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc trao đổi rất tích cực tại Alaska.

"Cuộc trao đổi thực sự rất tích cực và hai tổng thống đã thảo luận về điều đó. Cuộc trao đổi này cho phép chúng tôi tự tin tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước trên con đường tìm kiếm các giải pháp", ông Peskov nhấn mạnh.