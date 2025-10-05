Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu Nhà Trắng Donal Trump và ông chủ Điện Kremlin (Ảnh: X).

Bình luận trên báo TRT Haber, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng, bất chấp sự leo thang hiện tại trên mặt trận, những nét chính của một thỏa thuận tiềm năng đang trở nên rõ ràng hơn sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo ông Fidan, một động lực quan trọng cho quá trình đàm phán là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại Alaska.

"Những vấn đề cực kỳ quan trọng được nêu ra tại cuộc gặp này. Phía Nga đã nêu rõ ràng và rành mạch các điều kiện của mình cho một lệnh ngừng bắn với ông Trump. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu... Họ đã thảo luận về những vấn đề nào có thể được thúc đẩy hơn nữa", Bộ trưởng lưu ý.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: THX).

Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đàm phán song song với tất cả các bên - Nga, Ukraine, Mỹ và EU.

Ngoại trưởng Fidan coi sự leo thang căng thẳng hiện nay không phải là dấu hiệu của sự thất bại trong ngoại giao, mà là một chiến lược quân sự kinh điển của cả hai bên trước các cuộc đàm phán tiềm năng.

"Cả hai bên đang thực sự gia tăng căng thẳng. Các cuộc giao tranh đã leo thang... Đây là một tín hiệu gửi đến phía bên kia. Đó là, "nếu tôi phải chiến đấu, tôi có quyết tâm, ý chí và khả năng để làm như vậy" - đây là một tín hiệu được cả hai bên gửi đi", ông giải thích.

Theo ông, cả Ukraine và châu Âu, cũng như Nga, đang tăng cường các nỗ lực quân sự hết mức có thể để không tạo ra ấn tượng yếu thế và củng cố vị thế của họ trong các cuộc đàm phán.

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng trở ngại chính cho hòa bình là số phận của khu vực Donetsk mà Nga chưa kiểm soát hoàn toàn.

Ông kết luận rằng, dựa trên những cuộc trao đổi với các đối tác Mỹ và châu Âu, chính vấn đề này "có thể sẽ có bước đột phá trong vài tháng tới".

Ngoại trưởng Fidan nói thêm, ông "đang cân nhắc một số lựa chọn thay thế có thể đưa cả hai bên xích lại gần nhau hơn", nhưng từ chối nêu rõ.