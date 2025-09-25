Ngoại trưởng Nga - Mỹ đàm phán, tìm hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Các thành viên của phái đoàn đàm phán, do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu, tham dự một cuộc họp tại New York vào ngày 24/9 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm kín bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào ngày 24/9.

Theo những tuyên bố được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa hai bên, cuộc gặp kéo dài chưa đầy một giờ và chủ yếu xoay quanh chủ đề về xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt xung đột và sự cần thiết của việc Moscow thực hiện các bước đi có ý nghĩa hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến Nga - Ukraine".

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một bản tóm tắt chi tiết hơn về cuộc hội đàm, nêu rõ hai ngoại trưởng đã đồng ý "tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ", cũng như tái khẳng định tầm quan trọng của "động lực" được tạo ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với việc "bình thường hóa quan hệ song phương".

"Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng tuân thủ đường lối mà các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thiết lập tại Alaska, bao gồm việc phối hợp nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ trích "những kế hoạch không thể chấp nhận được do Kiev và một số nước châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột".

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra khi Tổng thống Trump cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường về cuộc xung đột sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 23/9, tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Kiev "ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine", với sự ủng hộ từ EU và NATO.

Ông Trump cũng gọi Nga là "hổ giấy", cho rằng Nga đã không thành công trong cuộc chiến với Ukraine, đồng thời cho rằng Moscow đang "gặp khó khăn lớn về kinh tế".

Moscow dường như đã bác bỏ những tuyên bố trên của chủ nhân Nhà Trắng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga là "một con gấu thực sự" chứ không phải "hổ giấy".

"Việc Ukraine được khuyến khích tiếp tục chiến sự bằng mọi giá và lập luận rằng Ukraine có thể giành lại được điều gì đó, theo quan điểm của chúng tôi, là một lập luận sai lầm... Tình hình trên tiền tuyến đã tự chứng minh điều đó", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov nói rằng mặc dù nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, nhưng phần lớn đã thích nghi với cuộc xung đột đang diễn ra và đương đầu với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga tuyên bố tiếp tục tiến công trên hầu hết mặt trận trong nhiều tháng qua. Theo báo cáo cuối tháng 8 của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, kể từ tháng 3, Nga đã kiểm soát được 3.500km² và 149 khu định cư ở Ukraine.