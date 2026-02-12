Nga phóng loạt tên lửa, nổ lớn rung chuyển Kiev

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào Kiev ngày 7/2 (Ảnh: Reuters).

Nga đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine bằng các tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công vào đêm 11/2, rạng sáng 12/2.

Lực lượng Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về Kiev vào khoảng 2h20 giờ địa phương.

Ngay sau đó, các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent tại hiện trường đã xác nhận những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev, kèm theo tình trạng mất điện.

Chưa đầy 30 phút sau, máy bay không người lái tự sát của Nga đã tấn công thành phố Kiev, theo các phóng viên của Kyiv Independent.

Lực lượng Không quân Ukraine cũng cảnh báo tên lửa của Nga đang nhắm mục tiêu vào các thành phố Dnipro và Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các tên lửa đạn đạo của Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của thành phố.

"Một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô đang tiếp diễn", ông Klitschko thông báo trên kênh Telegram.

Ông cũng báo cáo về một cuộc tấn công vào ngôi nhà ở quận Darnytskyi. Ông cho biết, các nhân viên y tế đã được điều động đến các quận Dniprovskyi và Darnytskyi.

Thị trưởng Kiev xác nhận tên lửa đã đánh trúng cả các tòa nhà ở cả hai bên bờ sông Dnipro, con sông chia đôi thành phố.

Mảnh vỡ đã rơi gần hai tòa nhà dân cư trong một khu phố, nhưng hiện không có vụ hỏa hoạn nào xảy ra và không có thương vong nào được báo cáo.

Theo hãng tin Reuters, thủ đô Kiev đã hứng chịu cuộc tấn công "dữ dội" bằng tên lửa Nga vào rạng sáng nay, trong đó nhiều tòa nhà bị trúng tên lửa.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy những tiếng nổ rung chuyển khắp thành phố.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô Kiev, cho biết ít nhất một mảnh vỡ tên lửa đã rơi trúng khu vực ngoại ô phía đông.

Thống đốc Oleksandr Ganzha cho biết thành phố Dnipro ở phía đông nam cũng bị tấn công. Một số nhà dân và xe cộ bị hư hại, nhưng không có dấu hiệu thương vong nào.

Các cuộc tấn công đang tiếp diễn và hậu quả đầy đủ của các cuộc tấn công vẫn chưa được công bố.

Cảnh báo không kích vẫn còn hiệu lực ở cả Kiev và Dnipro cho đến rạng sáng nay.

Cuộc tấn công tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh Moscow từ chối cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Suốt mùa thu và mùa đông năm nay, Nga đã liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Kiev vào ngày 14/1 do cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi các cuộc tấn công của Nga.

Tính đến ngày 4/2, Nga đã tập kích 257 lần vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay. Do các đợt hỏa lực này, chuyên gia dự đoán Kiev sẽ chỉ có điện từ 4-6 giờ mỗi ngày trong ít nhất một tháng nữa.

Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine rất khó để phục hồi nhanh chóng vào thời điểm này.