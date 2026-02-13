Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, Moscow tung hỏa lực mạnh đáp trả

Vũ khí Nga khai hỏa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan.

Đòn tập kích của Nga diễn ra một ngày sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV), tên lửa HIMARS và bom lượn, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở một số khu vực của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hầu hết tên lửa, UAV của Ukraine đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, ít nhất 6 dân thường, trong đó có một phụ nữ, đã bị thương do trúng mảnh đạn và sóng xung kích ở vùng Belgorod của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, đòn tấn công trả đũa của Nga hôm 12/2 bao gồm hỏa lực từ các hệ thống vũ khí tầm xa trên không và trên bộ cũng như máy bay không người lái. Cuộc tấn công được cho là nhắm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa máy bay không người lái của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng cho mục đích quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công tổng cộng 147 địa điểm, bao gồm một sân bay của Ukraine, các cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ và trại lính đánh thuê nước ngoài, nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể.

Truyền thông Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev, cũng như thành phố Dnepropetrovsk ở miền Trung và thành phố cảng Odessa trên Biển Đen.

Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko, cho biết các cuộc tấn công này là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở thủ đô Kiev, nơi hàng nghìn tòa nhà vẫn không có hệ thống sưởi ấm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Thị trưởng Kiev phải chịu trách nhiệm về việc thiếu chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp như vậy.

Suốt mùa thu và mùa đông năm nay, Nga đã liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Tính đến ngày 4/2, Nga đã tập kích 257 lần vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay. Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine rất khó để phục hồi nhanh chóng vào thời điểm này.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài nhiều tuần, khi Moscow tìm cách vô hiệu hóa năng lực sản xuất vũ khí của nước này để kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu dân sự của Nga.

Tháng trước, Moscow đã đồng ý tạm thời đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như một động thái thiện chí theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, Nga cáo buộc Ukraine không giảm bớt các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga. Chỉ riêng trong tháng 1, Nga cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 79 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và 378 người bị thương.

Ukraine trong thời gian qua đã tuyên bố tập kích vào cơ sở năng lượng Nga nhằm đáp trả các đợt tấn công dồn dập của Moscow vào mục tiêu của phía Kiev. Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.