Một tàu chở nhiên liệu Nga trên đường tới Cuba để hỗ trợ cho La Havana khỏi tình trạng thiếu nhiên liệu (Ảnh: iStock).

Theo các nguồn tin, tàu Sea Horse dự kiến ​​sẽ đến Cuba vào đầu tháng 3 với gần 200.000 thùng dầu diesel của Nga, một loại nhiên liệu quan trọng được sử dụng để sản xuất điện, vận tải và các dịch vụ cơ bản.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, hành trình của nó còn nhiều khó khăn. Các lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đã chặn bắt nhiều tàu chở dầu liên quan đến các dòng dầu bị trừng phạt trong suốt thời gian qua.

Lô hàng này được chuyển đến sau các vụ chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi đảo Síp và cho thấy Nga vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu cho La Havana bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhiên liệu diesel của Nga trên tàu chở dầu này rất cần thiết cho Cuba để vận hành các nhà máy điện và cung cấp dịch vụ vận tải. Nhưng các biện pháp tăng cường của Washington và châu Âu nhằm phát hiện các tàu vi phạm lệnh trừng phạt khiến mỗi nhiệm vụ cung cấp như vậy trở nên rủi ro và tốn kém hơn.