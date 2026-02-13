Tàu hải quân Mexico chở 814 tấn hàng viện trợ đến Cuba

Tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico cập cảng Havana, Cuba ngày 12/2 (Ảnh: Xinhua).

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 12/2 xác nhận 2 tàu hải quân Mexico chở hơn 814 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã đến Cuba.

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, hàng viện trợ, bao gồm thực phẩm và các mặt hàng vệ sinh, được gửi đến Cuba theo "chỉ thị của Tổng thống Claudia Sheinbaum".

"Người dân Mexico tiếp tục duy trì tình đoàn kết với người dân Mỹ Latinh, đặc biệt là người dân Cuba”, Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố Mexico sẽ gửi thêm 1.500 tấn sữa bột và đậu trong những ngày tới.

Tình hình năng lượng của Cuba trở nên khó khăn hơn sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Venezuela vốn là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn sang Cuba.

Ngày 29/1, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Trong bối cảnh đó, Mexico tuyên bố sẽ tìm cách đàm phán với Mỹ để tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo và dầu mỏ đến Cuba, nhấn mạnh tình đoàn kết lâu dài của Mexico với người dân Cuba.

Ngoài Mexico, Nga cũng có kế hoạch gửi dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli tuần trước cho hay, Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Havana và sẽ tiếp tục việc này.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng đã khuyến nghị du khách Nga tạm thời không đến Cuba trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với “tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng Bắc Kinh sẽ làm những gì tốt nhất có thể để hỗ trợ Havana và một lần nữa chỉ trích những hành động gây ảnh hưởng tới quyền được sống và phát triển của người dân Cuba.

Tháng 1, Bắc Kinh công bố sẽ gửi 60.000 tấn gạo và viện trợ khẩn cấp 80 triệu USD cho Cuba. Sự ủng hộ công khai của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump coi Tây bán cầu là “vùng ảnh hưởng chiến lược” chủ yếu của Mỹ và cảnh báo các cường quốc khác tôn trọng vị thế này.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án mạnh mẽ các biện pháp cứng rắn của Mỹ, cho rằng chúng không chỉ có thể khiến Cuba phải đối mặt với “sự phong tỏa hoàn toàn nguồn cung năng lượng” mà còn “vi phạm mọi nguyên tắc của thương mại quốc tế”, gây ra những điều kiện sống khắc nghiệt cho người dân Cuba.

Nga cũng nhiều lần chỉ trích các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế của Cuba. Moscow cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhiên liệu ở Cuba.

Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ chính trị đối với chính phủ Cuba, nói rằng Bắc Kinh phản đối “sự can thiệp từ bên ngoài” vào công việc nội bộ của quốc đảo.

Havana đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm nguồn cung. Hôm 10/2, chính phủ tạm dừng cung cấp nhiên liệu máy bay, buộc các hãng hàng không quốc tế phải hạ cánh kỹ thuật ở nước khác để tiếp nhiên liệu. Chính quyền cũng yêu cầu giảm giờ làm việc trong khu vực công và chuyển các trường đại học sang học trực tuyến.

Cuba ước tính cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày nhưng chỉ tự sản xuất được khoảng 40.000 thùng, khiến nước này phụ thuộc vào nhập khẩu.