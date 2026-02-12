Nga thông báo viện trợ dầu mỏ cho Cuba

Một tàu chở dầu ngoài khơi Cuba (Ảnh: AFP).

“Trong thời gian tới, Nga dự kiến chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo”, nhật báo Izvestia dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Cuba ngày 12/2 cho biết.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng đã khuyến nghị du khách Nga tạm thời không đến Cuba trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với “tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu”.

Theo một bài đăng của Đại sứ quán Nga trên Telegram, cơ quan này đang liên lạc với hãng hàng không Aeroflot của Nga và giới chức hàng không Cuba để công dân Nga có thể trở về nước an toàn. Aeroflot cam kết sẽ tổ chức các chuyến bay đặc biệt từ Varadero và Havana đến Moscow.

Tình hình năng lượng của Cuba trở nên khó khăn hơn sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Venezuela vốn là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn sang Cuba.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án mạnh mẽ các biện pháp này, cho rằng chúng không chỉ có thể khiến Cuba phải đối mặt với “sự phong tỏa hoàn toàn nguồn cung năng lượng” mà còn “vi phạm mọi nguyên tắc của thương mại quốc tế”, gây ra những điều kiện sống khắc nghiệt cho người dân Cuba.

Nga cũng nhiều lần chỉ trích các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế của Cuba. Moscow cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhiên liệu ở Cuba.

"Tình hình ở Cuba đang khá nghiêm trọng, chúng tôi biết được điều đó. Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba qua kênh ngoại giao và các kênh khác", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 9/2.

Ông nói thêm: "Chiến thuật bóp nghẹt mà Mỹ áp dụng thực sự gây ra nhiều khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về cách thức khả thi để giải quyết các vấn đề đó, hoặc ít nhất là cung cấp mọi hỗ trợ có thể”.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli tuần trước cho hay, Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Havana và sẽ tiếp tục việc này.

Trong bối cảnh Cuba thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga thông báo đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không Rossiya tới Cuba trong những ngày tới, sau khi hoàn tất việc sơ tán du khách khỏi nước này.

"Trong vài ngày tới, Rossiya sẽ thực hiện các chuyến bay rỗng chiều đi, chỉ đón du khách từ La Havana và Varadero về Moscow. Ngay sau đó, các lịch trình bay tới Cuba sẽ tạm dừng cho đến khi có thông tin mới”, thông cáo nêu rõ.

Thông báo cho biết thêm: “Bộ Giao thông Vận tải Nga đang đặt tình hình bay giữa 2 nước dưới sự giám sát đặc biệt và duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà chức trách hàng không Cuba. Các bên đang tìm kiếm những phương án thay thế để nối lại chương trình bay theo cả hai chiều, vì quyền lợi của công dân 2 nước".