Nga tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba bất chấp áp lực từ Mỹ

Một tài xế đổ xăng ở Havana (Ảnh: Reuters).

Nga trong những năm gần đây đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba và sẽ tiếp tục làm như vậy, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA.

“Chúng tôi cho rằng thực tiễn này sẽ tiếp tục”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cho biết Mỹ đã bắt đầu các cuộc trao đổi với “những người cấp cao nhất ở Cuba", sau khi gây áp lực lên Havana. Ông cảnh báo áp thuế lên hàng xuất khẩu sang Mỹ của bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

Mỹ đã tìm cách chặn mọi nguồn dầu đến Cuba, kể cả từ đồng minh Venezuela, khiến giá thực phẩm và vận tải gia tăng, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài nhiều giờ.

Venezuela, vốn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đã ngừng giao hàng dưới sức ép của Mỹ. Chính phủ Cuba đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ, gọi các cảnh báo hành động áp thuế và trừng phạt là nỗ lực gây áp lực lên nền kinh tế đảo quốc.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.

Mặt khác, Cuba tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an ninh, nhưng vẫn đảm bảo chủ quyền.

Ông Carlos Fernandez de Cossio, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, nói rằng chính phủ Mỹ biết Cuba “sẵn sàng tiến hành đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm”.

“Chúng tôi đã trao đổi thông điệp, chúng tôi có đại sứ quán, chúng tôi đã liên lạc”, ông de Cossio cho biết với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại tòa nhà Bộ Ngoại giao Cuba ở Havana.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang tiến “khá gần” đến một thỏa thuận tiềm năng với chính phủ Cuba, mặc dù ông không đề cập chi tiết hoặc nêu rõ thỏa thuận có thể bao gồm những nội dung gì.

Trong khi đó, cam kết mới của Moscow nhấn mạnh giá trị chiến lược mà Nga đặt vào quan hệ với Havana, ngay cả khi căng thẳng ngoại giao với Washington gia tăng.

Nga và Cuba đã duy trì các thỏa thuận hợp tác năng lượng trong nhiều năm, trước đây Moscow từng đồng ý cung cấp lượng lớn dầu và sản phẩm dầu mỏ cho Cuba theo các thỏa thuận song phương.

Cuối tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba đánh dấu sự “tái diễn một cách cực đoan chiến lược gây sức ép tối đa” mà Washington đã sử dụng nhiều lần với Havana, nhằm mục đích “bóp nghẹt nền kinh tế” của nước này.

“Lập trường của Nga vẫn không thay đổi: các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào các quốc gia độc lập có chủ quyền, được ban hành nhằm né tránh Liên hợp quốc và các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế, là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bà Zakharova nêu rõ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Moscow “kiên quyết lên án các biện pháp cấm đoán phi pháp nhằm vào Havana cũng như sức ép đối với ban lãnh đạo và người dân Cuba”.