Anh lên kế hoạch chặn bắt tàu, Nga phản ứng mạnh

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ áp giải tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cảnh báo việc các chính trị gia ở Anh lên kế hoạch chặn bắt các tàu của Nga là hành vi quay trở lại thời kỳ "cướp biển".

“Điều họ quên mất là Anh từ lâu đã không còn thống trị đại dương, và những hành động như vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt”, ông Kelin tuyên bố.

Đại sứ Nga cáo buộc các nước phương Tây từ lâu vẫn dựa vào tiêu chuẩn kép trong những nỗ lực nhằm “gây hấn với Nga”, nhưng việc họ phớt lờ luật pháp quốc tế hiện nay đã đạt tới “mức độ chưa từng có”.

Ông Kelin kêu gọi Anh cân nhắc kỹ các rủi ro trước khi “dấn thân vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm”.

Trước đó, BBC đưa tin chính phủ Anh đã chuẩn bị cơ sở pháp lý nhằm cho phép quân đội Anh chặn bắt các tàu chở dầu mà London cho là vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo BBC, Anh muốn sử dụng Đạo luật Trừng phạt và Chống rửa tiền năm 2018 để phê chuẩn việc sử dụng vũ lực quân sự.

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, theo yêu cầu của giới chức Mỹ, họ đã hỗ trợ việc bắt giữ tàu chở dầu của Nga Marinera, còn được gọi là Bella 1, trên Đại Tây Dương.

Anh đã cung cấp các căn cứ không quân cho Không quân Mỹ, triển khai máy bay trinh sát để theo dõi tàu Marinera, đồng thời điều tàu tiếp dầu Tideforce để hỗ trợ quân nhân Mỹ.

Tàu Marinera bị chặn giữ ở khu vực phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố tàu này đã liên quan đến các hành vi “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” đối với Venezuela.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục giám sát các tàu thuyền khác, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cảnh báo thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu bị trừng phạt khác sẽ đối mặt với nguy cơ bị truy tố nếu không “tuân theo chỉ thị” của Tuần duyên hoặc các quan chức liên bang.

Nga xác nhận việc tàu Marinera bị bắt giữ. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời treo cờ Nga vào ngày 24/12/2025.

Moscow cũng cáo buộc Washington vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, văn kiện bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.

Theo Moscow, hành động này sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực Á - Âu - Đại Tây Dương và làm hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Washington tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của hoạt động hàng hải quốc tế và chấm dứt ngay lập tức các hành động bất hợp pháp chống lại Marinera, cũng như các tàu khác hoạt động hợp pháp trên biển.