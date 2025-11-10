Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines, hơn 1 triệu người sơ tán

Bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines hôm 9/11 (Ảnh: PhilStar).

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (Pagasa), siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo chính Luzon của Philippines vào khoảng 21h10 ngày 9/11 theo giờ địa phương.

Bão đổ bộ với mưa lớn và gió mạnh gây mất điện trên các khu vực rộng lớn của vùng Bicol.

Hơn một triệu người đã sơ tán khỏi các khu vực dễ tổn thương trước khi bão đổ bộ, khi sức gió duy trì ở mức 185km/h và giật lên đến 230km/h, tàn phá nhiều nơi trên đảo Luzon, đảo đông dân nhất của Philippines.

Nhiều khu vực trên đảo Luzon được đặt trong mức cảnh báo bão cao nhất và cao thứ hai, trong khi thủ đô Manila và các tỉnh lân cận vẫn ở mức độ 3.

Để đề phòng, một số sân bay, bao gồm sân bay quốc tế Bicol và Sangley ở vùng Metro Manila, đã đóng cửa trước khi bão đổ bộ.

Cột điện đổ hàng loạt ở phía Nam Manila khi bão Phượng Hoàng đổ bộ vào Philippines (Ảnh: AFP).

Theo thống kê ban đầu, ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi bão Phượng Hoàng đổ bộ, gồm một người bị chết đuối ở Catanduanes và một phụ nữ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập ở thành phố Catbalogan.

Giới chức trách cảnh báo bão Phượng Hoàng có thể bao phủ gần như toàn bộ đất nước. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các quan chức kêu gọi cư dân ở các khu vực ven biển và vùng trũng tìm nơi an toàn.

Phượng Hoàng là cơn bão thứ 21 trong năm nay đổ bộ Philippines. Dự kiến từ hôm nay 10/11, cơn bão sẽ di chuyển về phía tây bắc và sau đó là phía bắc vào ngày mai 11/11, duy trì cường độ bão.

Đến ngày 12/11, bão được dự báo tiến về eo biển Đài Loan, suy yếu trước khi đổ bộ vào phía tây đảo Đài Loan vào ngày 13/11. Sau đó, nó được dự đoán giảm cường độ nhanh chóng trước khi tiến ra vùng biển quần đảo Ryukyu và thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Phượng Hoàng đổ bộ chỉ vài ngày sau khi Philippines hứng chịu bão Kalmaegi khiến hơn 200 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích, gần 450.000 người phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán hoặc ở cùng người thân.