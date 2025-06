"Sát thủ không chiến" Nga lần đầu tập kích Kiev: Tốc độ nhanh gấp 3

Hiện trường một vụ tấn công của Nga vào Kiev (Ảnh: Reuters).

Nga đã sử dụng một loại UAV tấn công mới chạy bằng động cơ phản lực, Geran-3, trong cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV gần đây nhằm vào Kiev, theo trang tin quốc phòng Ukraine Defense Express. Đây là lần đầu tiên mà UAV này được sử dụng để tấn công vào thủ đô Ukraine, theo Euromaidan Press.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Moscow đang gia tăng mạnh mẽ các hoạt động tác chiến bằng UAV và hỏa lực vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Ukraine.

Nga hiện triển khai hàng loạt UAV cảm tử Shahed tấn công từ độ cao lớn theo kiểu bổ nhào. Đây là loại UAV được sản xuất nội địa dựa trên thiết kế Iran, với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc mỗi tháng, theo một số nguồn tin.

Những UAV này ngày càng nhắm vào hạ tầng năng lượng, gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine, khiến thiệt hại của Kiev ngày càng gia tăng.

Defense Express công bố một bức ảnh chụp chiếc UAV bị bắn hạ cho thấy một số linh kiện then chốt trong vũ khí, bao gồm một động cơ phản lực cỡ nhỏ.

Giới quan sát Ukraine cho biết UAV này là Geran-3, biến thể do Nga sản xuất của mẫu Shahed-238 do Iran phát triển. Mẫu UAV này là một bước nâng cấp đáng kể so với dòng Shahed-136 (Geran-2) chậm hơn hẳn. Geran-3 có tốc độ bay đạt tới 550-600 km/h và tầm hoạt động lên tới 2.500km, so với con số 185 km/h của Shahed-136.

Người dân Kiev cho biết họ nghe thấy tiếng rít đặc biệt trong vụ tấn công, trùng khớp với âm thanh đặc trưng của UAV phản lực, khác với tiếng êm hơn của các loại UAV Shahed đời cũ dùng động cơ cánh quạt được Nga sử dụng trước đây.

Trong đống đổ nát, các nhà điều tra phát hiện một bảng điều khiển điện tử gần như giống hệt với linh kiện được dùng trên Shahed-136, vốn điều khiển chương trình bay, động cơ và các hệ thống điện tử, cho thấy mối liên hệ về thiết kế giữa hai dòng UAV này.

Mặc dù chiếc UAV bị phá hủy, Defense Express cho rằng các bằng chứng hiện có cho thấy đây là một chiếc Shahed-238 nhập khẩu hoặc một phiên bản Geran-3 do Nga sản xuất bằng linh kiện có nguồn gốc từ Iran.

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine nghi ngờ Nga sử dụng UAV phản lực kiểu Shahed trên chiến trường. Một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 1/2024, nhưng khi đó chưa có đủ bằng chứng để xác nhận.

Đến tháng 2/2025, cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR) cảnh báo rằng Nga đã bắt đầu sản xuất nội địa loại UAV phản lực dựa trên thiết kế Shahed, mang tên Geran-3. Mẫu UAV này được cho là sử dụng động cơ phản lực Tolou-10/13.

Các cuộc không kích của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm khi Shahed được Moscow cải tiến không ngừng.

Shahed đã trở thành vũ khí thường trực trong các đợt tập kích từ mùa thu năm 2022 của Nga. Tầm xa, bay cao và giá rẻ, các bầy đàn Shahed đã trở thành lựa chọn mặc định cho những cuộc tấn công tầm xa của Moscow.

Ngoài tốc độ tăng, tải trọng chiến đấu tối đa của Shahed cũng đã tăng gấp 3, từ khoảng 30kg lên 90kg. Dù vẫn thấp hơn nhiều so với 450kg mà tên lửa hành trình như Kh-101 có thể mang, nhưng số lượng Shahed mà Nga triển khai vượt trội hơn hẳn.

Ngoài ra, Nga cũng dùng hàng loạt phiên bản Shahed mồi nhử, gây áp đảo phòng không Ukraine để các tên lửa lao xuống phá hủy mục tiêu quan trọng.

Khả năng sản xuất số lượng lớn UAV của Nga là điều Ukraine lo ngại. Kiev cảnh báo kịch bản Nga có thể tấn công bằng ít nhất 500 UAV mỗi đêm trong thời gian tới và kịch bản này có thể khiến phòng không Ukraine không thể chống đỡ khi cạn kiệt tên lửa đánh chặn.