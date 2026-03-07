Sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran bốc cháy (Ảnh: X).

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội rạng sáng 7/3 cho thấy sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran của Iran bốc cháy như một cầu lửa sau các đợt tấn công dữ dội.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều vụ nổ đã vang lên và khói bốc lên ở các khu vực phía đông và phía tây của Tehran. Hiện chưa rõ thiệt hại sau vụ nổ, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ít nhất một máy bay tại sân bay quốc tế Mehrabad được cho là đã bốc cháy.

Sân bay Iran bốc cháy như cầu lửa sau đòn không kích của Israel (Video: AZ News)

Trước đó, quân đội Israel thông báo đang tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào Tehran.

Ông Abas Aslani, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược về Trung Đông, cho biết trong vài giờ qua đã xảy ra nhiều vụ nổ tại Tehran.

Ông nói các khu vực ở phía tây thành phố đang bị nhắm mục tiêu, bao gồm cả sân bay quốc tế Mehrabad.

“Có vẻ như đang có một nỗ lực được tính toán nhằm làm tê liệt trung tâm hậu cần của Iran, nơi diễn ra các chuyến bay nội địa và hoạt động bảo dưỡng máy bay”, ông nói.

Ông Aslani cũng cho biết Iran tin rằng Mỹ sẽ tìm cách “gây hỗn loạn” bằng những biện pháp khác ngoài các cuộc tấn công đường không.

Ông Aslani cũng đề cập đến cách Iran nhìn nhận khả năng kéo dài của cuộc chiến. “Tại Iran, điều chúng tôi đang nghe là đất nước đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, lâu đến mức nào cũng được”, ông nói.

Trong khi đó, Iran tiếp tục thực hiện các đòn tấn công vào Tel Aviv và các khu vực khác của Israel.

Còi báo động không kích vang lên và các vụ xâm nhập của tên lửa ở phía nam gần Beersheba, thành phố nằm trong sa mạc Negev, cũng như ở tận phía bắc Israel.

Chiến lược ở đây của phía Iran rõ ràng là cố gắng kéo căng tối đa các hệ thống phòng không của Israel, khiến Israel phải căng mình đối phó, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Từ đó, Iran tìm cách làm cạn kiệt số lượng tên lửa đánh chặn của Israel càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, Iran dường như cũng muốn chứng tỏ với thế giới rằng ngay cả sau một tuần hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội từ máy bay chiến đấu, tàu chiến và tên lửa hành trình của Mỹ và Israel, Iran vẫn còn khả năng tiến hành những cuộc tấn công như vậy không chỉ nhằm vào Israel mà còn trên phạm vi khu vực rộng lớn hơn.

Tại Ả rập Xê út, Bộ Quốc phòng nước này hôm nay cho biết đã đánh chặn 4 máy bay không người lái khi chúng đang bay về phía mỏ dầu Shaybah.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay họ đã đưa ra quyết định phê duyệt một thương vụ bán vũ khí tiềm năng cho Israel trị giá gần 152 triệu USD, bỏ qua quy trình phê chuẩn của quốc hội.

Theo tuyên bố của bộ này, Israel đã đề nghị mua 12.000 thân bom đa dụng BLU-110A/B.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải lập tức tiến hành thương vụ bán vũ khí cho Israel.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tiến hành chiến tranh chống lại Iran.