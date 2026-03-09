Iran bác triển vọng ngừng bắn với Mỹ và Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA).

“Trong khi hành động gây hấn quân sự vẫn tiếp diễn, sẽ là vô nghĩa khi nói về bất cứ điều gì ngoài việc phòng vệ và thực hiện những đòn trả đũa mạnh mẽ nhằm vào đối phương”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hạ thấp khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Iran với Mỹ và Israel ở thời điểm hiện tại.

Iran cho biết nước này không có lợi ích gì để tiến hành đàm phán khi vẫn đang bị tấn công.

Ông nhắc lại rằng Tehran không có xung đột với các quốc gia láng giềng, nhưng phải nhắm vào “những cơ sở mà đối phương dùng để gây hấn”, nhằm thực hiện quyền tự vệ hợp pháp của mình.

Ông cũng phủ nhận việc Iran tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Cộng hòa Síp, đồng thời cho rằng đó là những “cuộc tấn công giả mạo nhằm đổ lỗi cho Tehran”.

Trước đó, hôm 8/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, nhưng lần này cần phải có một sự chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng biên giới của Iran có thể thay đổi, ông Baghaei nêu rõ: “Đối với người dân Iran, bản đồ của đất nước đại diện cho tất cả những gì mà mỗi người Iran tự hào và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ”.

Ngoại trưởng Baghaei cho biết Iran không bắn bất kỳ tên lửa nào về phía Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Azerbaijan, cả 2 đều là các nước láng giềng.

“Việc chúng tôi bảo vệ đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên bị diễn giải là hành động thù địch đối với các quốc gia láng giềng hoặc trong khu vực”, ông Baghaei nói.

Ông Baghaei cũng cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trao đổi với Tổng thống Azerbaijan vào hôm 8/3, khẳng định “không có bất kỳ hành động phòng vệ hoặc quân sự trái phép nào nhằm vào họ”.

Trong một diễn biến liên quan khác, Iran đã cảnh báo những người Iran đang sinh sống ở nước ngoài rằng tài sản của họ trong nước sẽ bị tịch thu nếu họ “liên kết, ủng hộ hoặc hợp tác với đối thủ”.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng công tố Iran nêu rõ “bất kỳ hành động tác nghiệp nào được thực hiện cho Israel, Mỹ hoặc bất kỳ lực lượng hay đặc vụ liên quan nào của họ nhằm chống lại an ninh quốc gia Iran” cũng có thể bị trừng phạt bằng án tử hình.

Ở trong nước, Iran đã thông báo tổ chức một cuộc tập hợp trên toàn quốc vào hôm nay 9/3 nhằm tuyên thệ trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Hội đồng Điều phối Tuyên truyền Hồi giáo của Iran đã kêu gọi người dân tập trung “đồng thời trên khắp cả nước” vào lúc 15h theo giờ địa phương để tuyên thệ trung thành. Tại thủ đô Tehran, cuộc tập hợp chính sẽ diễn ra tại Quảng trường Enqelab ở trung tâm thành phố.