Tổng thống Putin tuyên bố Nga tiếp tục sát cánh cùng Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

“Về phần mình, tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy của Iran”, Điện Kremlin đăng tải thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3.

Trong thông điệp chúc mừng, ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ tiếp tục một cách xứng đáng di sản của cha mình.

“Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục một cách danh dự di sản của cha mình và đoàn kết người dân Iran trước những thử thách nghiêm trọng”, ông nói.

Trong thông điệp này, Tổng thống Putin cũng chỉ trích chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

Quyết định này đánh dấu việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và là lần đầu tiên trong lịch sử nước này con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.