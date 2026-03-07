Máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ đến Anh giữa lúc Trung Đông nóng rực

Một máy bay ném bom B-1 Lancer của Mỹ (Ảnh: USNI).

Theo Telegraph, máy bay ném bom B-1 Lancer của Mỹ đã tới căn cứ không quân Fairford của Anh sau khi có thông tin đầu tuần rằng một đội máy bay quân sự hạng nặng của Mỹ sẽ được triển khai tới địa điểm này cùng với căn cứ trên đảo Diego Garcia ở quần đảo Chagos.

Đội máy bay Mỹ, bao gồm cả máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, dự kiến tới Anh trong vòng vài ngày tới.

Sự xuất hiện của máy bay ném bom diễn ra sau khi chính phủ Anh ban đầu từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành các cuộc không kích từ các căn cứ này. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer sau đó đã đảo ngược quyết định.

Ông Starmer đã cho phép sử dụng các căn cứ cho những mục đích phòng thủ hạn chế sau khi Iran bắt đầu phóng vũ khí vào các đồng minh ở Trung Đông một cách không chọn lọc, tờ báo cho biết.

B-1 Lancer do 4 thành viên phi hành đoàn điều khiển và là máy bay ném bom nhanh nhất trong biên chế của Không quân Mỹ. Nó có thể mang 24 tên lửa và đạt tốc độ 1.450km/h. Máy bay này còn được trang bị hệ thống radar và định vị GPS tiên tiến để xác định mục tiêu, cùng các thiết bị đánh lừa và gây nhiễu điện tử.

Theo Không quân Mỹ, “với khả năng mang tải trọng vũ khí thông thường lớn nhất, bao gồm cả vũ khí dẫn đường và không dẫn đường, trong kho vũ khí của không quân, B-1 đa nhiệm là xương sống của lực lượng máy bay ném bom tầm xa của Mỹ”.

“Máy bay có thể nhanh chóng triển khai số lượng lớn vũ khí chính xác và không chính xác chống lại bất kỳ đối thủ nào, ở bất cứ đâu trên thế giới, vào bất cứ thời điểm nào”, tuyên bố cho hay.

Trong khi đó, các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, vốn đã tấn công các địa điểm tên lửa đạn đạo của Iran khi xung đột bắt đầu, có giá khoảng 2 tỷ USD mỗi chiếc và được xem là loại máy bay đắt nhất thế giới.

Tổng thống Trump đầu tuần này cảnh báo Iran về một đợt “sóng lớn sắp đến” khi ông cam kết tăng cường các cuộc tấn công vào nước này.

“Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh mạnh họ. Làn sóng lớn còn chưa xảy ra. Làn sóng lớn sẽ sớm tới”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/3 cũng cho biết hỏa lực nhằm vào Tehran “sắp tăng vọt đáng kể” với sự hỗ trợ từ các căn cứ tại Anh.

“Khi chúng tôi nói còn nhiều điều sắp tới, điều đó có nghĩa là thêm các phi đội tiêm kích, thêm năng lực tác chiến, thêm năng lực phòng thủ. Và sẽ có nhiều đợt xuất kích của máy bay ném bom với tần suất dày hơn”, ông cho biết.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir hôm qua cho hay, chiến dịch ném bom chung của Mỹ - Israel vẫn còn “những bất ngờ khác mà tôi không có ý định tiết lộ”.

Ông nói thêm, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ “tiếp tục làm suy yếu chính quyền và năng lực quân sự của Iran”.