Chiến dịch tấn công Iran lộ rõ sự phụ thuộc của Mossad vào CIA

Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp cao cấp ở Tehran bị không kích hôm 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng (Ảnh: Reuters).

Trong khi bộ máy truyền thông của quân đội Israel ca ngợi vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và một số thành viên gia đình ông trong cuộc tấn công hôm 28/2 như một chiến thắng hoàn toàn của tình báo Mossad, thực tế hoạt động trên chiến trường lại cho thấy một câu chuyện phức tạp hơn nhiều, Al Jazerra tiết lộ.

Loạt các cuộc tấn công sát hại gây chấn động dư luận, cũng như việc hạ sát giới lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Hezbollah lần lượt vào năm 2025 và 2024, ngày càng được các nhà phân tích quân sự nhìn nhận không phải hoàn toàn là chiến tích của Mossad, mà là kết quả của một "chiếc ô công nghệ" khổng lồ và lan rộng của Mỹ.

"Chiếc ô" của Washington

Câu chuyện "sự tự lực" của Israel là nhằm "che giấu" sự phụ thuộc mang tính cấu trúc vào Washington, theo các chuyên gia.

Cuộc tấn công hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu của nước này về cơ bản là một nhiệm vụ chung giữa Mỹ và Israel.

Nhưng các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) lưu ý rằng nhiệm vụ trên phụ thuộc lớn vào cơ sở dữ liệu gồm các mục tiêu và hệ thống giám sát điện tử thời gian thực do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cung cấp.

Dấu vết kỹ thuật rõ ràng xuất phát từ Langley, trụ sở của CIA ở Virginia và mạng lưới toàn cầu của họ. Các máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ được triển khai bay vòng quanh Tehran và Shiraz nhằm xác định mục tiêu, trong khi việc phá hủy các căn cứ tên lửa kiên cố ở miền Nam Iran được thực hiện bằng tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Mô hình này phản ánh sự tương đồng với vụ ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah vào tháng 9/2024, trong đó Không quân Israel đã thả hơn 80 quả bom xuyên phá boongke do Mỹ sản xuất nhằm vào một trung tâm chỉ huy nằm sâu 10 mét dưới lòng đất.

Chính CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, thu thập được thông tin tình báo chính xác về các hoạt động của Lãnh tụ Tối cao Iran. Cũng chính CIA là bên xác nhận ông Khamenei sẽ có mặt tại khu phức hợp cao cấp của chính phủ ở Tehran vào hôm 28/2 định mệnh đó, dẫn đến việc Mỹ và Israel kích hoạt chiến dịch không kích mang tính quyết định và hạ sát ông.

Đối với bộ máy an ninh Israel, sự phụ thuộc quá lớn vào Washington như thế này được coi là một chiến thắng trong nước. Ông Mamoun Abu Amer, chuyên gia về các vấn đề Israel tại Istanbul nói rằng, đây không chỉ là nỗ lực của riêng tình báo Israel, mà là sự hợp tác với các cơ quan quốc tế, bao gồm CIA và MI6 - Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Anh.

“Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tận dụng điều này để giành chiến thắng chính trị cá nhân trước người dân của mình - chứng minh rằng ông đã thành công trong việc "lôi kéo" Tổng thống Mỹ vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran, một vũng lầy mà các chính quyền và giới tướng lĩnh quân đội Mỹ trước đây đã kiên quyết tránh né", chuyên gia Abu Amer nói.

Thất bại của tình báo Israel?

Trong khi Israel thể hiện hình ảnh bất khả chiến bại trong khu vực, thậm chí là trên toàn cầu, thì mặt trận nội địa của nước này lại khá dễ bị xâm nhập.

Đến tháng 4/2024, chính quyền Israel đã buộc tội hơn 30 công dân làm gián điệp cho Iran. Những người này, thường được tìm thấy thông qua các tin nhắn Telegram đơn giản, được trả tiền qua PayPal để thực hiện các hoạt động gián điệp đầy rủi ro.

Mạng lưới gián điệp đánh thuê đã quay phim thành công các địa điểm nhạy cảm, bao gồm căn cứ không quân Nevatim, cảng Haifa và trụ sở tình báo quân sự Glilot. Iran sau đó đã sử dụng các tọa độ này cho các cuộc trả đũa bằng tên lửa đạn đạo.

Hơn nữa, các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel đã gây ra một cuộc khủng hoảng môi trường và nhân đạo. Các phóng viên của Al Jazeera tại Tehran đã ghi lại những giọt mưa đen và không khí độc hại sau các cuộc tấn công chưa từng có vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ dân sự, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Tehran.