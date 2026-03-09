Mỹ bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc

Mỹ, Hàn Quốc tập trận "Lá chắn Tự do 2025" (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận mang tên "Freedom Shield 2026 " (Lá chắn Tự do 2026), kéo dài đến ngày 19/3. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh thân cận diễn ra trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rằng Washington đang di dời một số khí tài quân sự ra khỏi quốc gia Đông Á này để "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại Iran.

Tuần trước, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết họ sẽ không bình luận về các động thái cụ thể của các khí tài quân sự vì lý do an ninh.

Các quan chức Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về các báo cáo cho rằng một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ và các thiết bị khác đang được chuyển đến Trung Đông, nhưng nhấn mạnh nếu điều đó có xảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tư thế phòng thủ chung của hai đồng minh.

"Lá chắn Tự do" là một trong hai cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu thường niên của liên minh, bên cạnh "Lá chắn Tự do Ulchi" diễn ra vào tháng 8. Triều Tiên lên án cuộc tập trận này, mô tả các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn Quốc là "diễn tập tấn công quân sự và sử dụng chúng như một cái cớ để tăng cường các cuộc phô trương sức mạnh quân sự và thử nghiệm vũ khí của riêng mình".

Triều Tiên đã đình chỉ mọi cuộc đối thoại có ý nghĩa với Washington và Seoul sau đổ vỡ của hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra chỉ vài tuần sau một hội nghị chính trị lớn tại Bình Nhưỡng. Tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định lập trường cứng rắn với Hàn Quốc nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa như điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận giữa hai nước chỉ mang tính chất phòng thủ. Phần lớn nội dung huấn luyện được mô phỏng bằng máy tính nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến của hai nước trước các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh mới.

Song song với nội dung mô phỏng, cuộc tập trận năm nay cũng bao gồm hạng mục diễn tập trên thực địa mang tên Warrior Shield (Lá chắn Chiến binh). Tuy nhiên, số lượng hoạt động thực địa của tập trận năm nay đã giảm xuống còn 22 cuộc, thấp hơn nhiều so với 51 cuộc của năm ngoái

Trong khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận thực địa thường được trải đều trong suốt năm, quy mô các hoạt động thực địa giảm đã làm dấy lên suy đoán rằng Washington và Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao trong thời gian tới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và một số quan chức cấp cao của ông đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm dự kiến ​​của ông Trump tới Trung Quốc vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4 có thể tạo ra cơ hội đối thoại với Bình Nhưỡng.