Nga tuyên bố kiểm soát chốt chặn chiến lược ở Donetsk, Ukraine phản bác

Binh sĩ Nga tác chiến ở Ukraine (Ảnh: RIA).

Tổng thống Vladimir Putin hôm 11/12 đã chúc mừng quân đội Nga sau khi các chỉ huy báo cáo với ông rằng lực lượng Moscow đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Siversk ở Donetsk, nhưng quân đội Ukraine sau đó nói rằng họ vẫn kiểm soát khu vực này.

Các chỉ huy nói với ông Putin rằng việc kiểm soát Siversk, một thị trấn có hơn 10.000 dân trước chiến sự, là bước đệm để tiến tới Sloviansk, một trong hai thành phố lớn nhất ở Donetsk vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Siversk được xem là chốt chặn chiến lược cho phần còn lại của "vành đai pháo đài" do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, ám chỉ các khu vực được Kiev xây dựng phòng tuyến kiên cố, mạnh mẽ.

Các chỉ huy Nga cho biết, Ukraine đã cố gắng bảo vệ Siversk bằng nhiều tuyến hào và công sự khác nhau, và quân đội Nga đã vượt qua được các chướng ngại bằng cách cắt đứt các tuyến hậu cần, vượt sườn lực lượng phòng thủ, và tiến hành những đợt tiến công có trọng điểm.

“Chúng tôi hiểu rằng bằng cách tạo ra khu vực phòng thủ kiên cố ở vùng Siversk và ngay trong thành phố, đối phương đã hy vọng chúng ta sẽ bị sa lầy trong cuộc tấn công, từ đó kìm chân bước tiến của chúng ta. Đối phương đã không thành công. Nhưng các anh đã hoàn thành mọi kế hoạch dự định và đặt ra. Chúc mừng", ông Putin phát biểu.

Sau đó, đơn vị Lực lượng Tác chiến Miền Đông của quân đội Ukraine, viết trên Facebook, cho biết: “Ở hướng Sloviansk, thành phố Siversk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đối phương đang cố thâm nhập Siversk theo từng nhóm nhỏ, lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng phần lớn các đơn vị này đều bị ngăn chặn ngay từ các hướng tiếp cận".

Tình hình Siversk (Ảnh: ISW).

Thông báo của Lực lượng Tác chiến Miền Đông cũng cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững các quận phía bắc của Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng trước đây về phía tây nam, nơi mà các chỉ huy Nga nói đã nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow từ tháng trước.

Theo phía Kiev, binh sĩ Ukraine đang hoạt động tại khu trung tâm thành phố, chặn đứng các nỗ lực tiến công của Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đang đẩy lùi một cuộc tiến công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga ngay bên trong Pokrovsk.

Trước đó, vào ngày 9/12, nhóm tình báo nguồn mở Deepstate cho biết, Nga đã kiểm soát 5 ngôi làng ở Donetsk và tiếp tục đẩy bộ binh vào Siversk, nơi đang “dần rơi vào tay đối phương”.

“Đối phương tiếp tục đẩy bộ binh vào thị trấn và tình hình hiện đang diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực khi Siversk đang dần rơi vào tay đối phương. Những báo cáo ban đầu cho thấy một nửa khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga", báo cáo viết.

Deepstate cảnh báo, nếu Nga thực sự kiểm soát được Siversk, điều đó sẽ mở đường cho Moscow tiến vào Sloviansk và Kramatorsk ở sâu hơn, hướng tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Trong bối cảnh thực địa đang bất lợi với Ukraine, việc mất thêm các khu vực chiến lược có thể làm ảnh hưởng tới khả năng đàm phán và thương lượng của Kiev về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.