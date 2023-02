Quan chức Lugansk: Nga tấn công lớn, quân Ukraine rút khỏi vị trí chiến đấu

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến Donetsk (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nga tiến công ở vùng lân cận Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã phát hiện các đơn vị của quân đội Ukraine rời khỏi vị trí chiến đấu gần thành phố này, ông Andrey Marochko trung tá nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, nói với hãng tin Tass (Nga) hôm 14/2.

"Ở vùng lân cận khu dân cư Artyomovsk (Bakhmut), các quân nhân Ukraine được nhìn thấy tự ý rời bỏ vị trí của họ. Sau các cuộc tiến công thành công của các đơn vị xung kích của chúng tôi, cuộc tháo chạy của các binh sĩ Ukraine khỏi các vị trí chiếm đóng trước đó đã bị phát hiện", ông nói.

Ông Marochko cho biết hành động của binh sĩ Ukraine "có dấu hiệu hỗn loạn, hoảng loạn". Ông nhấn mạnh "vũ khí và thiết bị quân sự vẫn được đặt tại vị trí khai hỏa".

Yevegeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 12/2 cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Krasnaya Gora gần Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. New York Times cũng dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết vùng Krasnaya Gora, nằm ở phía bắc Bakhmut, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Hãng tin Klymenko Time của Ukraine dẫn lời một chỉ huy Ukraine cho biết, quân đội Ukraine sẽ không cho phép dân thường, bao gồm tình nguyện viên, vào thành phố Bakhmut, bắt đầu từ ngày 13/2. Chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới có thể vào thành phố và lệnh cấm được cho là cần thiết để đảm bảo an ninh cho dân thường.

Theo New York Times, lệnh cấm dân thường và tình nguyện viên tiếp cận Bakhmut có thể là bước đầu tiên của quá trình Ukraine rút quân khỏi thành phố. Báo Mỹ nhận định, quyết định cấm dân thường vào thành phố có thể cho thấy quân đội Ukraine không còn khả năng đảm bảo an toàn cho người dân, ngay cả ở những khu vực vốn được coi là tương đối an toàn trước đây, chẳng hạn các quận ở bờ tây sông Bakhmutka.

Trước đó, Denis Pushilin, người đứng đầu vùng ly khai Donetsk, cho biết giao tranh giữa 2 bên đã chuyển sang vùng ngoại ô Bakhmut, sát với khu vực mà Ukraine kiểm soát.

Cuối tháng trước, Đại tá Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự thuộc lực lượng dân quân ly khai Lugansk, Nga đang thiết lập thế trận gọng kìm để bao vây Ukraine ở Bakhmut.

Trong khi đó, Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu vùng ly khai Lugansk, ngày 10/2 nói rằng, tính tới thời điểm hiện tại, tất cả tuyến đường dẫn vào thành trì Bakhmut của quân đội Ukraine đều đã nằm dưới tầm kiểm soát của hỏa lực Nga.

Ukraine cho biết, Nga đã mở chiến dịch tấn công để cố gắng kiểm soát Bakhmut từ mùa hè năm ngoái. Cả hai bên được cho đều hứng chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh ở thành trì này.

Theo cố vấn Kimakovsky, lực lượng phòng thủ Ukraine tại Bakhmut sẽ sớm bị bao vây và nhiều khả năng sẽ phải đầu hàng trong thời gian tới.

Trong khi đó, Oleksandr Syrskyi, chỉ huy Lực lượng trên bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhận định địa hình đồi núi bao quanh,cùng hệ thống chướng ngại vật của quân đội nước này, đã khiến thành phố Bakhmut trở thành một pháo đài bất khả chiến bại.