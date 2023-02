Trận chiến khốc liệt như Thế chiến I ở chảo lửa miền Đông Ukraine

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: AFP).

Một xe cứu thương lao về phía một trung tâm để cấp cứu cho những người lính Ukraine bị thương ở ngoại ô Bakhmut, nơi đang chứng kiến trận chiến kéo dài nhất trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Những người lính bị mất chân tay do trúng mìn và bị thương do đạn pháo được kéo ra khỏi chiến trường. Cuộc giao tranh ở Bakhmut được so sánh với những trận chiến khốc liệt trong Thế chiến thứ nhất.

"Ở đó giống như Verdun", Ivan, một tài xế xe cứu thương chờ bên vệ đường ở ngoại ô Bakhmut - thành phố công nghiệp bị chiến tranh tàn phá ở vùng Donetsk miền Đông Ukraine, cho biết.

Giống như trận chiến năm 1916 ở mặt trận phía Tây nước Pháp, trận chiến giành Bakhmut, hiện đã bước sang tháng thứ 7, cho đến nay vẫn kéo dài, đẫm máu và vô ích. Việc kiểm soát Bakhmut được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng khi chiến dịch quân sự của Nga đánh dấu tròn một năm bắt đầu.

Tuy vậy, ngay cả khi những người chết và bị thương được vội vã đưa ra ngoài hoặc bị bỏ rơi trên chiến trường, cả hai bên vẫn tiếp tục đưa thêm quân vào Bakhmut để phá vỡ thế bế tắc. Nga tăng cường nỗ lực để giành được chiến thắng quan trọng đầu tiên sau nhiều tháng tổn thất, trong khi Ukraine quyết tâm giữ vững trận địa của mình.

"Khi nỗ lực ban đầu của Moscow nhằm bao vây lực lượng Ukraine thất bại, Nga sẽ tiếp tục tấn công. Ngay cả khi họ thành công, điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa về mặt tác chiến và chiến lược. Động thái đó chủ yếu mang tính biểu tượng, vì vậy nếu họ giành được Bakhmut, họ sẽ làm cho nó có vẻ quan trọng, nhưng thực tế không như vậy", Mark Cancian, cố vấn chương trình an ninh cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.

Tuy nhiên, ông Cancian thừa nhận, Ukraine không có nhiều lựa chọn. "Nếu đó là nơi Nga đang tấn công, thì Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc phòng thủ", ông nói.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Tình báo Anh ước tính đà tiến công của Nga đang bị đình trệ, nhưng điều đó không làm giảm sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí.

"Nếu việc chuyển giao vũ khí được đẩy nhanh, cụ thể là vũ khí tầm xa, chúng tôi không những không rút khỏi Bakhmut, mà chúng tôi sẽ bắt đầu giải phóng Donbass. Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể để giành lại Bakhmut", ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev đầu tháng này.

Theo Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích quân sự Ukraine, để ngăn chặn Nga, các lực lượng Ukraine cũng cần nhiều pháo và đạn dược tiêu chuẩn hơn. "Nếu điều này không xảy ra, chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng ở Bakhmut", ông nói.

Yuriy Kryzhberskyi, một sĩ quan Ukraine 37 tuổi, cho biết Nga có "lợi thế rất lớn về pháo binh". "Bạn có thể ngồi trong một tầng hầm ở làng Vasyukivka (phía bắc Bakhmut) trong nửa giờ và nghe thấy 40 quả đạn đang bay tới", sĩ quan Ukraine nói.

Sức mạnh về quân số của Nga cũng rất đáng ngại, một trung sĩ gần Soledar với mật danh "Alkor" cho biết. "Chúng tôi bắn, bắn và bắn, nhưng chỉ sau 5 phút, 20 người tiếp theo tiến về phía chúng tôi", người lính Ukraine nói thêm.

Moscow và tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner bị cáo buộc sử dụng những tân binh được trang bị kém và không được chuẩn bị kỹ lưỡng làm "bia đỡ đạn". Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Nga Alexander Khramtchikhine bác bỏ đây là "luận điệu tuyên truyền của phương Tây".

Lực lượng Ukraine cũng phải đối mặt với tổn thất lớn. Thiếu tá Volodymyr Leonov của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cho biết, trong 3 ngày hồi tháng 1, hàng chục binh sĩ Ukraine đã bị thương, trong khi 5 thi thể chưa được đưa ra khỏi chiến trường.

Cả Ukraine và Moscow đều không công bố con số tử vong. Nhưng cả hai bên đều mô tả trận chiến giành Bakhmut là trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột.

Người đứng đầu lực lượng Wagner mô tả cuộc giao tranh ở Bakhmut đang diễn ra trên "mọi con phố, mọi ngôi nhà, mọi cầu thang". Từ một thành phố từng được biết đến với rượu vang và mỏ muối, nơi sinh sống của 70.000 người, hiện tại, một nửa số tòa nhà ở Bakhmut đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Những dãy nhà từ thời Liên Xô bị đốt cháy và phá nát với cửa sổ bị nổ tung. Cây cầu bắc qua sông ở Bakhmut giờ chỉ còn là một đống ván và lốp xe.

Natalia Shevchenko, người hàng ngày băng qua đường để lấy nước sạch, đã quen với tiếng rít của đạn pháo. Shevchenko là một trong 6.500 người đang cầm cự ở Bakhmut.

"Tôi đang sống dưới tầng hầm. Khi tôi ra ngoài, tôi như một con chuột chũi, mắt tôi phải làm quen với ánh sáng", Shevchenko nói.