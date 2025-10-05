Quan chức Điện Kremlin: Nga có quân đội mạnh hơn các nước trên thế giới

Ông Nikolay Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải (Ảnh: Tass).

Lực lượng vũ trang Nga hiện có thể được xem là mạnh nhất thế giới và về sức mạnh, quân đội Nga thậm chí vượt qua cả quân đội Mỹ, ông Nikolay Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1.

“Những người quân nhân chuyên nghiệp hiểu rất rõ rằng hiện nay chúng ta mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhiều người cho rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất. Nhưng không phải vậy, quân đội của chúng ta mạnh hơn và có khả năng đáp trả một cách cứng rắn", ông nói.

Tuy nhiên, ông Patrushev cảnh báo rằng ngay cả lực lượng vũ trang hùng mạnh như vậy cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với phương Tây nếu thiếu sự ủng hộ trong nước từ người dân Nga.

Ngoài ra, ông Patrushev cho rằng, không giống như các nhà lãnh đạo chính trị, giới quân sự của các quốc gia phương Tây, bao gồm cả NATO, hoàn toàn nhận thức được mối nguy hiểm từ kịch bản căng thẳng leo thang với Nga.

Vì vậy, ông cho rằng, các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây đặc biệt chú ý đến những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay cả khi không hiểu rõ tiếng Nga.

Bình luận về bài phát biểu của ông Putin tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Valdai trong tuần qua, ông Patrushev nói: “Họ (các tướng lĩnh phương Tây) không chỉ nghe bài nói của ông Putin; họ còn nghiên cứu kỹ từng lời ông nói. Họ biết hết mọi điều, dù không biết tiếng Nga".

Ông giải thích thêm rằng “giới lãnh đạo quân sự nhìn nhận các sự kiện khác với giới lãnh đạo chính trị, các chính trị gia thường không hiểu được những mối đe dọa và thách thức mà chính họ tạo ra trên trường quốc tế".

Trước đó, khi phát biểu tại Diễn đàn Valdai, Tổng thống Putin gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kèm cảnh báo quyết liệt với Mỹ/phương Tây và kêu gọi đối thoại trong một thế giới đa cực đang hình thành.

Trong phát biểu, ông Putin nói rằng lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn tuyến mặt trận tại Ukraine, và gần như toàn bộ liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang tham gia chống lại Nga.

“Chúng ta đang trong tình trạng đối đầu, phải không? Chúng ta sản xuất khí tài quân sự. Và nhiều quốc gia đang xung đột với chúng ta. Tất cả các nước NATO đều đang xung đột với chúng ta. Họ không còn che giấu điều đó nữa”, ông Putin cáo buộc.

Theo Tổng thống Putin, đây là một thách thức nghiêm trọng đối với Nga. Tuy nhiên, quân đội, nhà nước và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhanh chóng thích ứng.

Ông Putin cũng cáo buộc NATO cung cấp tình báo, vũ khí và huấn luyện cho Ukraine, đồng thời thổi phồng mối đe dọa về một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên NATO mà ông cho là “không thể tin được”.

“Nếu ai đó vẫn còn muốn cạnh tranh với chúng tôi trong lĩnh vực quân sự, xin mời, cứ thử. Các biện pháp đáp trả của Nga sẽ không đến muộn”, ông cảnh báo.

Ông cho rằng phương Tây đã đe dọa đến an ninh của Nga bằng cách mở rộng NATO và can thiệp vào phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Ông cũng bác bỏ những đồn đoán của phương Tây về khả năng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO trong vòng vài năm nữa.

“Tôi chỉ muốn nói: hãy bình tĩnh, ngủ ngon, và lo cho vấn đề của chính các vị. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên đường phố các thành phố châu Âu”, ông Putin trấn an.