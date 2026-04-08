Phó Tổng thống Vance nghi tình báo Ukraine từng can thiệp bầu cử Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Ông đưa ra cáo buộc này hôm 7/4 trong chuyến thăm Budapest, Hungary, nhằm ủng hộ Thủ tướng Viktor Orbán khi quốc gia châu Âu sắp tổ chức bầu cử. Chuyến thăm của ông Vance diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ ông Orban.

Nhà lãnh đạo Hungary, người đã tiếp đón ông Vance tại Budapest, gọi chuyến thăm này là “một thời khắc lịch sử”.

“Tôi muốn giúp đỡ Thủ tướng nhiều nhất có thể khi ông ấy bước vào mùa bầu cử này”, ông Vance phát biểu bên cạnh Orban tại một cuộc họp báo.

Chiến dịch bầu cử tại Hungary đang diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi ông Orban liên tục cáo buộc Ukraine và các “thế lực nước ngoài” khác can thiệp.

Tại cuộc họp báo, cả 2 ông Vance và Orban đều chỉ trích sự can thiệp từ bên ngoài vào bầu cử Hungary.

Khi được một phóng viên hỏi, ông Vance cũng tuyên bố rằng Mỹ “chắc chắn nhận thức được rằng có những thành phần trong các cơ quan tình báo Ukraine tìm cách tác động đến kết quả bầu cử của Mỹ và Hungary".

“Tôi tự nhắc mình rằng Ukraine, giống như Mỹ, là một nơi rất phức tạp. Có người tốt và cũng có người xấu”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Ông còn cáo buộc rằng “đã có những người trong hệ thống Ukraine vận động cùng đảng Dân chủ ngay trong những tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ” vào tháng 11/2024, nhưng không đưa ra ví dụ hay bằng chứng cụ thể.

Budapest trước đó cũng từng cáo buộc Ukraine tìm cách tác động đến bầu cử Hungary, điều mà Kiev đã bác bỏ. Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của ông Vance.

Phó Tổng thống Mỹ cũng gọi Thủ tướng Orban là một nhà lãnh đạo “đã đứng lên vì người dân Hungary”. Ông Trump và ông Orban có chung quan điểm về vấn đề di cư, các vấn đề văn hóa và Liên minh châu Âu.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng thường xuyên viện dẫn nỗ lực của ông Trump trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng giữa Nga và Ukraine để phản đối việc EU hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Theo ông Vance, 2 ông Orban và Trump là những nhà lãnh đạo đã làm nhiều nhất để giúp chấm dứt chiến sự ở Ukraine bằng cách “đối thoại” và hiểu được nhu cầu hòa bình của cả Kiev và Moscow.

Thủ tướng Hungary và Tổng thống Mỹ là một trong số ít các nhà lãnh đạo phương Tây đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian qua.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Vance dự kiến bao gồm các cuộc thảo luận với giới chức Hungary về hợp tác kinh tế và năng lượng, vấn đề di cư và an ninh toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, công ty năng lượng Mol của Hungary dự kiến sẽ ký thỏa thuận mua dầu trị giá 500 triệu USD từ Mỹ, Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay.

An ninh năng lượng đã trở thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Orban, khi ông kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của EU đối với nhiên liệu hóa thạch Nga và cáo buộc Kiev gây ảnh hưởng tới an ninh Hungary bằng cách hạn chế trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba.

Slovakia và Hungary, hai quốc gia EU vẫn mua dầu thô Nga qua Druzhba, cho rằng Ukraine cố tình chặn dòng trung chuyển. Kiev cho biết nguyên nhân gián đoạn là do một cuộc tấn công của Nga ở miền tây Ukraine hồi tháng 1, điều mà Nga bác bỏ.

Hungary đã đáp trả bằng cách chặn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga và khoản vay 90 tỷ euro (104 tỷ USD) dành cho Kiev.