Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Căng thẳng Nga, Ukraine đang leo thang từng giờ

Kênh MIlitary Summary đưa tin, Nga cho biết, trong vụ tấn công một trường học ở Starobilsk (Lugansk), Ukraine đã sử dụng 16 UAV, gây thương vong lớn cho dân thường.

Quân đội Ukraine (AFU) liên tiếp tổ chức các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và hóa chất ở Novorossiysk, Gubakha và Glazov bị đánh trúng. Nga tuyên bố đã bắn hạ 348 UAV của Ukraine trong đêm 22-23/5.

48 giờ tới sẽ rất quan trọng, dự kiến ​​Nga sẽ trả đũa mạnh mẽ.

Tuyến đường tiếp tế M14 của quân đội Nga (RFAF) sụp đổ, Ukraine thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên huyết mạch chính đến Crimea. Hạn chế nhiên liệu được áp đặt ở vùng Kherson. Khủng hoảng hậu cần ngày càng trầm trọng với lực lượng Moscow.

Tại mặt trận Zaporizhia, AFU phát động cuộc phản công gần Kamenskoye. Quân đội Nga chật vật dưới áp lực tiếp tế.

Trên hướng Liman, Ukraine bắt đầu cuộc phản công lớn để giành lại các vùng lãnh thổ phía tây sông.

Cuộc chiến thông tin đang diễn ra khốc liệt không kém gì chiến tranh thực sự. Tình báo Nga cảnh báo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đang mua các kênh Telegram quân sự của Nga để lan truyền thông tin "sai lệch".

Khủng hoảng Kherson ngày càng trầm trọng - Ukraine đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ để sơ tán 6.000 dân khỏi Oleshki. Phải chăng đây là sự chuẩn bị cho một chiến dịch vượt sông Dnipro, đổ bộ lên phía do Nga kiểm soát?

Kênh Rybar cho hay, tại khu vực Dobropillia, sau khi giải tỏa Grishino, quân đội Nga bắt đầu dọn sạch các điểm kháng cự lớn nhỏ hình thành trong cuộc giao tranh giành ngôi làng.

Chiến sự Nga - Ukraine đang nóng lên từng giờ. Lực lượng Kiev phản công ác liệt ở Liman và Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Kiev hứng chịu "mưa hỏa lực" của Nga

Lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và UAV quy mô lớn vào Kiev và khu vực xung quanh vào rạng sáng 24/5. Các quan chức cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết đã nghe thấy những gì họ mô tả là một loạt các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine vào khoảng 1h sáng, và sau đó nhiều lần nữa từ 3-4h sáng.

Cảnh báo không kích đã được ban hành trên cả nước khi Không quân Ukraine báo cáo rằng hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đang bay về phía thủ đô.

Ngay sau đó, Không quân cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0h55, mặc dù Kyiv Independent không thể xác minh ngay lập tức liệu vũ khí này có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, báo cáo thiệt hại tại nhiều điểm trong thành phố, bao gồm các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi, Desnianskyi, Pecherskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trên khắp đất nước, bao gồm cả việc có thể sử dụng tên lửa Oreshnik.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga tập kích Kiev, thủ đô của Ukraine (Video: RT).

Ukraine tiếp tục phát huy thành công ở cánh tây Zaporizhia

Theo kênh Rybar, tình hình tại cánh tây Zaporizhia vẫn căng thẳng với RFAF ở khu vực Stepnogorsk - Plavni - Kamenskoye. Sau khi thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi vùng lân cận Stepnogorsk, lực lượng Kiev đã phát động một số cuộc tấn công theo hướng Kamenskoye.

Các đơn vị AFU đang di chuyển giữa các vành đai rừng theo các nhóm xung kích nhỏ, và trở thành mục tiêu của UAV Nga.

Dựa trên một số đoạn phim giám sát khách quan, hàng loạt vị trí tiền tuyến Ukraine trên đường tiến vào phía bắc Kamenskoye đã bị tấn công. Hiện chưa rõ liệu lực lượng Kiev có củng cố được vị trí của mình ở đó hay không.

Với tình hình tại khu vực này trong vài tháng qua và hoạt động gia tăng của quân đội Ukraine, có thể dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa cả ở Plavni và hướng tới Kamenskoye. AFU gần đây đã sử dụng các phương tiện bọc thép phù hợp cho các cuộc đột kích chớp nhoáng như vậy trên đường cao tốc M-18.

Tình hình trên chiến tuyến giữa Malye Shcherbaki, Novodanilovka và Malaya Tokmachka không thay đổi đáng kể trong vài ngày qua. Ukraine đang dựa vào một chuỗi cứ điểm kiên cố nằm xung quanh các làng này và Orekhov để tổ chức phòng thủ.

Hiện tại, một cuộc tấn công trực diện là không khả thi: khi đội hình RFAF tiến lên, các phi hành đoàn UAV Ukraine lập tức phát hiện và tiến hành các cuộc tập kích cách chiến tuyến 8-10km. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc tiếp cận các vị trí AFU bằng xe bọc thép gần như là không thể.

Quân đội Ukraine trong ngày 23/5 phản công dữ dội ở cánh tây Zaporizhia và được cho là đã giành được một số thắng lợi, đẩy lùi lực lượng Nga (Ảnh: Rybar).

Với cấu hình hiện tại của chiến tuyến và những khó khăn khách quan trong việc chiếm giữ tuyến Novodanilovka - Malaya Tokmachka, các cuộc tấn công bọc sườn vẫn là lựa chọn khả thi nhất. Điều này đang được thực hiện bởi lính xung kích Nga ở cánh đông Zaporizhia lân cận, dần dần tiến về Orekhov từ phía đông.

Các cuộc đột kích dọc theo tuyến phòng thủ ngăn cản lực lượng Kiev sử dụng chúng một cách hiệu quả để phòng thủ, vì hệ thống công sự không được trang bị để đẩy lùi các cuộc tấn công từ hai bên sườn. Với những điểm khác biệt này, AFU đang tăng cường UAV nhằm ngăn chặn việc bao vây các cứ điểm trọng yếu.

Ukraine phản công ác liệt ở Liman

Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận ở khu vực Liman. Cách đây không lâu, Quân đoàn 3 AFU đã phát động cuộc tấn công với một số nhóm thiết giáp vào sườn phía bắc hướng tới các vị trí của Nga gần Novomykhailivka và Redkodub.

Kênh GV Zapad đã đăng tải đoạn phim về việc đẩy lùi cuộc tấn công, cho thấy Ukraine đã tiến sâu từ 3 đến 5km vào các vị trí của Nga.

Vị trí được nêu và vị trí trong đoạn phim khác nhau. Trước khi các phương tiện bị tấn công, lực lượng Kiev đã tiến được vài km vào vùng kiểm soát của quân đội Nga. Sự khác biệt giữa đoạn phim và tài liệu đi kèm là điều thường thấy trong các báo cáo chính thức.

Xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép AFU đã được phát hiện trên các tuyến đường tiếp cận Novoye và Katerynivka. Kết quả của trận chiến hiện chưa được biết, vì vậy rất khó để xác định chính xác cấu hình của mặt trận trong khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 23/5. Lực lượng Moscow xâm nhập thành phố theo những nhóm nhỏ, chậm chạp mở rộng vùng kiểm soát do các đơn vị Kiev phản công ác liệt (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía nam, giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực Liman. Quân đội Nga định kỳ cố gắng củng cố vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía đông và đông nam thành phố.

Hiện tại, RFAF không thể kiểm soát hoàn toàn thành phố mà không xóa sổ được nhiều điểm kháng cự của AFU nằm gần Stavki. Ukraine duy trì nhiều vị trí gần thành phố, cho phép họ tiến hành các cuộc phục kích và đột kích.

Như Rybar đã viết trong báo cáo trước, lực lượng Kiev có thể cố gắng phản công cục bộ để đạt được "chiến thắng" trên truyền thông, và đó chính xác là những gì họ đã cố gắng.

Tại thời điểm này, ít nhất dựa trên bằng chứng khách quan, cuộc đột kích mới nhất chưa mang lại bất kỳ lợi ích nào cho lực lượng Kiev. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là quân đội Nga phải duy trì sự tập trung, vì đối phương có thể phát động làn sóng tấn công thứ hai.