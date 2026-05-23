Cách Nga "hồi sinh" vũ khí tịch thu của Ukraine để tập kích đối thủ

Binh sĩ Nga phóng UAV (Ảnh: AFP).

Lực lượng Nga đã thiết lập hoạt động sản xuất UAV FPV bằng cách sử dụng các UAV quân sự Ukraine bị thu giữ hoặc hư hại. Quân đội Nga tháo dỡ hàng trăm UAV bị tịch thu từ Ukraine để lắp ráp các thiết bị tác chiến của riêng mình, theo hãng tin Tass.

Một phòng thí nghiệm quân sự đặc biệt đã được thành lập để hoạt động trong biên chế cụm lực lượng phía Nam của Nga. Cơ sở này nằm tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

Xưởng này lắp ráp khoảng 300-400 UAV FPV chiến đấu mỗi 15 ngày. Để sản xuất một UAV hoạt động được, phía Nga sử dụng linh kiện từ 5-6 UAV Ukraine bị thu giữ. Tổng cộng, họ xử lý khoảng 1.500 UAV bị thu giữ mỗi 2 tuần. Phòng thí nghiệm hoạt động theo một quy trình rõ ràng. Đầu tiên, phía Nga đánh chặn UAV Ukraine bằng các hệ thống tác chiến điện tử, sau đó đưa chúng tới xưởng tái chế.

“Mỗi 15 ngày, hay trung bình khoảng 2 tuần, phòng thí nghiệm của chúng tôi lắp ráp khoảng 300-350 UAV, tối đa là 400 chiếc. Chúng tôi cần phân loại 1.500 UAV Ukraine để lắp ráp 300-400 UAV của mình”, một binh sĩ Nga cho biết.

Các linh kiện thường được tháo từ thiết bị Ukraine gồm bo mạch chủ và bảng mạch điện tử, động cơ, các bộ phận khung thân và những phụ tùng còn sử dụng được khác.

Quy trình được chia cho nhiều nhóm khác nhau. Một số kỹ thuật viên phụ trách tháo dỡ, trong khi nhóm khác cập nhật phần mềm điều khiển để UAV có thể hoạt động trên tần số của Nga. Một đội riêng lắp ráp các hệ thống hoàn chỉnh và đồng thời huấn luyện người điều khiển UAV sử dụng chúng.

Các phòng thí nghiệm như vậy đang cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho quân đội Nga. Theo nhiều ước tính khác nhau, lực lượng Nga phóng hơn 1.000 UAV tấn công mỗi tuần. Nếu số liệu sản xuất tại Donetsk là chính xác, riêng phòng thí nghiệm này đã đáp ứng khoảng 25% nhu cầu UAV của Nga.

Ukraine đã thử nghiệm các loại UAV FPV mới, dự kiến sớm được triển khai ra tiền tuyến. Trong vòng 1-2 tháng tới, Ukraine có kế hoạch bao phủ khu vực sâu 100-150km tính từ biên giới bằng các UAV tấn công tầm ngắn.

Việc Nga có thể thu giữ các UAV vẫn còn linh kiện để tái sử dụng cho thấy năng lực tác chiến điện tử đáng gờm của Moscow.

Các biện pháp gây nhiễu và giả mạo mục tiêu ngày càng được sử dụng nhiều hơn khi UAV và thiết bị không người lái đã trở thành một phần quan trọng của tác chiến hiện đại.

Thiết bị tác chiến điện tử thường được gọi là "sát thủ vô hình" vì đây là các khí tài quân sự sử dụng năng lượng điện từ để tấn công hoặc làm gián đoạn hoạt động của đối thủ.

Nó có thể vô hiệu mọi thiết bị sử dụng điện và có thể được thực hiện từ mặt đất, trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian mà không cần sử dụng tới thuốc nổ, hay các đòn đánh trực diện.

Với hoạt động tấn công, lực lượng tác chiến điện tử sẽ vô hiệu hóa hoặc làm giảm năng lực hệ thống của đối phương, trong đó có liên lạc qua vô tuyến, điện thoại di động, radar phòng không hoặc radar pháo binh. Thứ ba hoạt động là đánh lừa đối phương để đạn bắn trượt mục tiêu.