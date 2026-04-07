Ukraine gửi đề xuất ngừng bắn cho Nga

Ukraine đề xuất ngừng bắn với Nga (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine đã chuyển đề xuất ngừng bắn cho Nga thông qua Mỹ. Ông cũng nói thêm, Ukraine đang tiếp tục các nỗ lực thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ về các đảm bảo an ninh, điều mà ông gọi là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài.

"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ".

Tuần trước, ông Zelensky đã đề nghị một lệnh ngừng bắn với các điều kiện tương tự cho dịp lễ Phục sinh.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine tiếp tục đưa ra các nhượng bộ và thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với Nga, tuy nhiên, Moscow tỏ ra không mặn mà với đề xuất của Kiev, nói rằng họ ưu tiên một thỏa thuận hòa bình tổng thể hơn.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn ít nhất là cho lễ Phục sinh, một khoảng thời gian đặc biệt trong năm. Nhưng đối với họ, mọi thời điểm đều như nhau”, ông Zelensky nói.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết mặc dù quá trình đàm phán 3 bên về việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine đang tạm dừng, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục trao đổi thông tin riêng rẽ với Mỹ.

Gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho các nhà đàm phán nêu vấn đề về một cuộc gặp cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva để thảo luận về các vấn đề lãnh thổ.

Ông đã kiên quyết bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ về lãnh thổ, bao gồm cả việc trao đổi vùng Donbass để lấy các khu vực biên giới.