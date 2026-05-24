Ukraine cảnh báo đòn đáp trả của Nga sau mệnh lệnh của Tổng thống Putin

Một vụ thử tên lửa của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Đã có một buổi báo cáo từ cơ quan tình báo của chúng tôi: chúng tôi đã nhận được dữ liệu, bao gồm cả từ các đối tác Mỹ và châu Âu, về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tập kích bằng tên lửa Oreshnik. Chúng tôi đang xác minh thông tin này”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuối ngày 23/5.

Ông lưu ý, tình báo Ukraine nhận thấy các dấu hiệu Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công kết hợp vào Ukraine, bao gồm cả vào Kiev, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Trong bối cảnh đó, ông hối thúc người dân Ukraine phải tuân thủ nghiêm ngặt trước các cảnh báo không kích.

"Loại vũ khí tầm trung này có thể là một phần của một cuộc tập kích như vậy. Điều quan trọng là phải phản ứng một cách có ý thức trước các cảnh báo không kích bắt đầu từ tối nay. Xin hãy bảo vệ mạng sống của chính mình, hãy sử dụng các hầm trú ẩn", ông viết.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đang thu hút sự chú ý của các đối tác ở cả Mỹ và châu Âu đối với thực tế rằng việc Nga sử dụng các loại vũ khí như vậy và việc cuộc chiến kéo dài là một dấu hiệu cảnh báo toàn cầu. Do đó, Kiev kỳ vọng vào một phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Chúng tôi đang trông đợi một phản ứng từ thế giới, và đó phải là phản ứng mang tính phòng ngừa, chứ không phải chuyện đã rồi. Cần phải gây sức ép lên Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Ukraine đang tăng cường hệ thống phòng không ở mức tối đa có thể và sẽ phản ứng một cách ngang bằng đối với mỗi cuộc tấn công của Nga.

Cảnh báo trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã chỉ thị quân đội phác thảo các phương án đáp trả Ukraine sau khi cáo buộc Kiev tập kích vào một ký túc xá tại Lugansk khiến 21 người thiệt mạng - một cáo buộc mà Ukraine đã bác bỏ.

Vào cuối năm 2025, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine tuyên bố rằng Nga có kế hoạch sản xuất hàng loạt và hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình đối hải/đối đất Oreshnik, nhằm tăng cường khả năng tấn công với các tùy chọn đầu đạn hạt nhân.

Đáng chú ý, một tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây một lần nữa tuyên bố tăng cường các lực lượng chiến lược của Nga. Trong một cuộc họp với các quan chức quân sự, ông đã đặc biệt đề cập đến hệ thống tên lửa Oreshnik và tiềm năng trang bị đầu đạn hạt nhân của nó.

Theo ông Putin, đây là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao. Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ”, ông Putin nói.

Theo Lầu Năm Góc, Oreshnik được cho là phiên bản cải tiến của hệ thống RS-26 Rubezh và được trang bị đầu đạn phân tách với 6 đầu đạn con. Điều này khiến nó khó bị đánh chặn mặc dù các hệ thống phòng không hiện đại vẫn có khả năng đối phó.