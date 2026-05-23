3 cách Nga có thể đáp trả cuộc tấn công UAV của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng lên kế hoạch đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị cho là trúng một ký túc xá trường trung học ở Starobelsk thuộc vùng Lugansk.

Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Quốc gia Nga, ông Igor Korotchenko cho rằng, Moscow có một số phương án đáp trả.

Thứ nhất là tập kích vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev, “nơi điều hành và ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công vào Nga". Thứ hai là nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu hỗ trợ các hoạt động hậu phương và sự ổn định của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ba là nhắm vào các mạng lưới chỉ huy nhà nước và quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, ông Korotchenko nhấn mạnh; "Tất nhiên, chúng tôi sẽ không tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự hay dân thường".

Những bình luận trên được đưa ra sau khi mạng xã hội đưa tin về một cuộc tập kích vào một tòa nhà của một trường cao đẳng và một ký túc xá ở Lugansk ở Lugansk (tỉnh miền Đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập) làm ít nhất 35 người bị thương và có các trường hợp tử vong.

Theo chính quyền địa phương, có hơn 80 người ở trong tòa nhà, hầu hết là thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi. Các báo cáo cũng cho biết các tòa nhà hành chính, cửa hàng và các ngôi nhà riêng gần đó đã bị hư hại.

Nga cáo buộc Ukraine chịu trách nhiệm về cuộc tấn công. Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc tập kích không thể là do các hệ thống phòng không hoặc tác chiến điện tử của Nga gây ra. Ông khẳng định cuộc tấn công là có chủ đích bởi vì 3 làn sóng UAV đã đánh trúng vào cùng một địa điểm, trong khi không có cơ sở quân sự nào nằm gần khu ký túc xá này.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc của Nga. Cơ quan này nhấn mạnh các cuộc tập kích của Ukraine được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế cũng như quy tắc giao chiến.

"Trong đêm 21/5, rạng sáng 22/5, nhiều mục tiêu quân sự của Nga đã bị đánh trúng, bao gồm một nhà máy lọc dầu, các kho đạn dược, hệ thống phòng không, các sở chỉ huy và lực lượng nhân sự, trong đó có một trụ sở của đơn vị Rubikon gần thành phố Starobilsk", thông báo cho biết.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Rubikon là một đơn vị đặc biệt thuộc quân đội Nga, được biết đến với tên gọi Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến. Các thành viên của đơn vị này thường xuyên tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích UAV và Nga và lãnh thổ do Moscow kiểm soát, nhắm đến các mục tiêu quân sự cũng như hạ tầng năng lượng.

Theo Reuters, gần như tất cả các nhà máy lọc dầu lớn ở miền Trung nước Nga đã hoàn toàn dừng hoạt động hoặc giảm đáng kể sản lượng nhiên liệu. Tổng công suất của các cơ sở buộc phải đình chỉ hoạt động toàn bộ hoặc một phần là hơn 83 triệu tấn mỗi năm.