Ukraine nhận được đề nghị của đồng minh liên quan tới cơ sở năng lượng Nga

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov (Ảnh: Kyiv Post).

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Kyrylo Budanov, xác nhận rằng các đối tác quốc tế đã đề nghị Ukraine tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga do giá năng lượng toàn cầu tăng cao do cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Budanov cho biết Kiev đã nhận được các đề nghị liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV diễn ra thường xuyên, nhưng ông không tiết lộ cụ thể những đồng minh nào đã đưa ra yêu cầu này. “Tôi sẽ trả lời theo cách ngoại giao: Chúng tôi đang nhận được một số tín hiệu như vậy", ông nói.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran bước vào giai đoạn then chốt, gây gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Những yếu tố địa chính trị này đã làm gia tăng đáng kể nguồn thu từ dầu mỏ của Điện Kremlin, qua đó củng cố ngân sách chiến sự của Nga.

Đây là diễn biến mà Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã xác định là thách thức lớn đối với chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực kinh tế của Moscow trong việc duy trì cuộc xung đột.

Ông Budanov bày tỏ sự lạc quan rằng xung đột ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Các phát biểu của ông được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công thành công bằng UAV của Ukraine vào cuối tuần qua, nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil tại Kstovo và cảng dầu Primorsk của Nga trên biển Baltic.

Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao của Mỹ, bao gồm đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner, dự kiến sẽ tới Kiev trong thời gian tới. Trước đó, ông Budanov cho biết các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào “các đảm bảo an ninh mang tính thực chất” và việc triển khai các mục tiêu phòng thủ của Ukraine.

Trong khi đặc phái viên Witkoff và Kushner đã nhiều lần tới Nga để đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine. Ông Budanov cho biết Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng có thể là thành viên của đoàn.

Trong khi Washington và các đối tác khác tiếp tục tập trung vào việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, Kiev vẫn khẳng định rằng các cuộc tấn công của họ nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga là phản ứng cần thiết trước các đợt oanh kích liên tục của Moscow vào lưới điện Ukraine.

Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa bình giữa Ukraine và Nga, dù các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại UAE vào đầu tháng 3 đã bị hoãn. Cả hai bên đều chưa đạt được đột phá mang tính quyết định trên chiến trường, và vẫn còn cách biệt lớn về các điều khoản cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin muốn quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk ở miền đông, bao gồm cả những khu vực mà lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát, trong khi Kiev khẳng định sẽ giữ nguyên tuyến chiến tuyến hiện tại. Mỹ đã đề xuất thiết lập một khu kinh tế tự do tại khu vực này, không thuộc sự kiểm soát của bên nào.