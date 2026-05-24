Bên trong những cơ sở bí mật của Ukraine chế tạo “sát thủ bầu trời”

Binh sĩ Ukraine phóng UAV (Ảnh: Nur).

Chính những máy bay không người lái (UAV) Shahed dội xuống Lviv, Ukraine gần như mỗi đêm, giờ đây đang bị săn lùng bởi các vũ khí được chế tạo chỉ cách đó vài km bên trong những nhà xưởng bí mật. Đây là nơi các cựu sinh viên và nhân viên văn phòng lắp ráp các hệ thống UAV cảm tử và UAV đánh chặn suốt ngày đêm.

Từ những nỗ lực ứng biến ban đầu trong thời chiến, hoạt động này đã phát triển thành một trong những ngành công nghiệp UAV quân sự tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Một quan chức Ukraine cho biết Kiev đang dẫn đầu về đổi mới trên chiến trường.

"Công nghệ UAV đã thay đổi hoàn toàn cục diện ở tiền tuyến. Có thể trong 6 tháng, hoặc một năm nữa, chúng tôi sẽ sở hữu công nghệ để hạ cánh 1.000 UAV cùng một lúc" Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi chia sẻ với Fox News.

"Nếu có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa Ukraine, Mỹ, Israel và châu Âu, chúng ta sẽ chuẩn bị được những trang thiết bị đặc biệt cho chiến thắng của mình", ông nói thêm.

Ông Dmytro, Giám đốc điều hành của một nhà sản xuất UAV Ukraine đang cho ra xưởng khoảng 1.000 chiếc mỗi tuần, cũng cho biết: "Chúng tôi đang đi trước các nước khác 3-4 bước. Đây là một loại hình tác chiến mới. Đó là cuộc chiến của công nghệ thông tin”.

Các dòng UAV giá rẻ giờ đây cho phép những đơn vị chiến đấu nhỏ lẻ có thể phát hiện và phá hủy xe tăng, xe bọc thép và thậm chí cả các hệ thống phòng không tinh vi - những mục tiêu vốn từng đòi hỏi phải sử dụng các loại tên lửa hay chiến đấu cơ đắt tiền.

Thay đổi đó có thể được nhìn thấy rõ nét trên khắp miền Tây Ukraine, nơi các trung tâm công nghệ quốc phòng, các xưởng chế tạo bí mật và các bãi thử nghiệm hiện đang hoạt động liên tục, trong khi ở các thành phố, tiếng còi báo động không kích vẫn thường xuyên ngắt quãng cuộc sống hàng ngày.

Bên trong một xưởng sản xuất mà phóng viên của Fox News ghé thăm, các công nhân di chuyển nhanh nhẹn giữa những chiếc bàn chất đầy cánh quạt, cáp sợi quang và các linh kiện UAV mật khác. Các công nhân cho biết họ không còn xem mình là những thường dân tạm thời hỗ trợ cho nỗ lực của quân đội nữa. Nhiều người giờ đây coi việc sản xuất UAV là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của Ukraine.

Vitaliy, một trong những kỹ thuật viên lắp ráp UAV cảm tử để gửi ra tiền tuyến, cho biết hiện ông chế tạo hàng trăm linh kiện UAV mỗi ngày.

"Mục tiêu sẽ là các phương tiện giao thông, xe tăng, binh lính và các trận địa. Hòa bình thông qua sức mạnh, đây chính là động lực của chúng tôi. Nhưng chắc chắn, điều đó chủ yếu phụ thuộc vào chính chúng tôi ", ông nói.

Sản lượng UAV nội địa của Ukraine đã tăng với tốc độ chóng mặt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Serhiy Boyev cho biết, Ukraine đặt mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu UAVA trong năm nay, tăng lên từ mức khoảng 4 triệu chiếc năm 2025.

Từ các hệ thống chiến trường hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến các loại UAV có khả năng kháng lại tác chiến điện tử của Nga, những đổi mới trong thời chiến của Ukraine đang phơi bày các lỗ hổng trong học thuyết quân sự truyền thống của phương Tây.

Tại một trung tâm công nghệ quốc phòng khác ở Lviv, các dãy UAV đánh chặn, phương tiện không người lái mặt đất (UGV) và các hệ thống vũ khí điều khiển từ xa xếp đầy trong một phòng trưng bày, chứng minh cho hệ sinh thái chiến trường đang tiến hóa nhanh chóng của Ukraine.

"Chúng tôi có khoảng 250 công ty công nghệ trong hệ thống", Volodymyr Cherniuk, đồng sáng lập Iron - một cụm công nghệ quốc phòng của Ukraine - cho biết.

Một số dòng UAV được thiết kế cho mục đích trinh sát, số khác dành cho việc sơ tán, hậu cần hoặc các nhiệm vụ tấn công trực tiếp. Một loại UAV tải trọng nặng được sử dụng cho các cuộc tấn công ban đêm. Một loại UAV đánh chặn khác được thiết kế đặc biệt để săn lùng các UAV mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công hàng đêm vào các thành phố Ukraine.

"Chúng có thể bay với vận tốc 300 km/h. Chỉ cần 100 gram chất nổ là đủ để đánh sập một chiếc Shahed. Chúng tôi đón tiếp rất nhiều người Mỹ, người Canada, người châu Âu đến đây và họ muốn có dữ liệu của chúng tôi, những phản hồi trực tiếp từ tiền tuyến”, ông Cherniuk nói.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cuộc chiến UAV đang tiến hóa này cũng ngày càng tràn qua biên giới Ukraine và Nga để đi vào lãnh thổ của các nước NATO.

Trong những tuần gần đây, các UAV liên quan đến các hoạt động tấn công tầm xa của Ukraine đã đi vào không phận của các thành viên NATO ở vùng Baltic bao gồm Latvia, Lithuania và Estonia. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã phải từ chức sau khi các UAV rơi xuống gần các cơ sở lưu trữ nhiên liệu sát biên giới Nga.