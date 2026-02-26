Mỹ vạch lằn ranh đỏ với Iran: Không sở hữu vũ khí hạt nhân

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

“Nguyên tắc rất đơn giản: Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên hôm 25/2, một ngày trước cuộc đàm phán tại Geneva giữa phái đoàn Mỹ và Iran.

Ông Vance cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, sẽ gặp phái đoàn Iran tại Geneva vào ngày 26/2 để đánh giá xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không, trong bối cảnh Mỹ duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn trong khu vực.

Theo Phó Tổng thống Vance, mặc dù Tổng thống Trump sẽ cố gắng thuyết phục Iran đạt được thỏa thuận "bằng con đường ngoại giao", nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng có "quyền" sử dụng hành động quân sự.

"Tổng thống có một số công cụ khác trong tay để đảm bảo điều này không xảy ra", ông Vance nói về kịch bản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tổng thống đã thể hiện sự sẵn sàng trong việc sử dụng các công cụ đó và tôi hy vọng Iran sẽ xem xét nghiêm túc điều này trong các cuộc đàm phán ngày mai vì đó chắc chắn là điều mà tổng thống mong muốn”, ông Vance nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump “hy vọng có thể đạt được một giải pháp tốt mà không cần đến biện pháp quân sự, nhưng nếu phải sử dụng quân sự thì tổng thống tất nhiên vẫn có quyền sử dụng”.

Phát biểu của Phó Tổng thống Vance được đưa ra khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran, tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa với Tehran.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Trump cáo buộc Iran có “tham vọng hạt nhân nguy hiểm” khi Mỹ gia tăng áp lực bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn quanh vùng Vịnh.

Ông Trump tuyên bố Tehran “đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, và họ đang nỗ lực chế tạo các tên lửa sẽ sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ”.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng Iran muốn “bắt đầu lại từ đầu” với chương trình hạt nhân của mình và “lúc này lại đang theo đuổi tham vọng hạt nhân của họ”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã bác bỏ những tuyên bố trên.

Phương Tây tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Ông Trump cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong thời gian qua, Mỹ điều động hạm đội lớn trong tầm tấn công Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống cũng đang hướng tới khu vực. Hai nhóm tàu này bao gồm hàng nghìn quân nhân và 150 máy bay.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên vào năm ngoái không đạt được thỏa thuận nào, chủ yếu do mâu thuẫn về yêu cầu của Mỹ rằng Iran phải từ bỏ việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. Washington coi việc Iran làm giàu uranium là con đường dẫn đến chế tạo bom hạt nhân.

Iran luôn phủ nhận việc sở hữu những loại vũ khí hạt nhân như vậy.

Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, từ đó hạn chế nỗ lực làm giàu uranium của Iran.

Tổng thống Trump nói rằng các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị "phá hủy" sau chiến dịch quân sự của Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, Iran được cho là vẫn sở hữu các kho dự trữ uranium đã được làm giàu trước đó, mà Washington muốn nước này từ bỏ.